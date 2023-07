¡Toni Costa cumple su promesa a Alaïa y la lleva de viaje al lugar de sus sueños! El bailarín partió con su pequeña a un destino desconocido lleno de sorpresas y momentos únicos para su princesa. ¡Tremenda aventura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni y Alaïa Toni Costa y Alaïa se ponen guapos para el Día del Padre | Credit: IG/Toni Costa ¡Por fin! Toni Costa y Alaïa ya están juntos para disfrutar de unas vacaciones tan aventureras y divertidas como lo son ellos. Después de un maravilloso fin de semana con su mami, Adamari López, en un lujoso resort, le toca el turno a papi. El bailarín lo ha preparado todo al detalle para regalarle a su hija otra experiencia inolvidable de vida. ¡Y así mismo ha sido! En el coche, camino a un rumbo totalmente desconocido para la pequeña, Toni anunciaba el arranque de sus días libres juntos con un sinfín de sorpresas para la princesa de su corazón. A través de un video en Facebook, el profesor de baile desvelaba cuál era esa primera parada y todo lo que había organizado para Alaïa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Familia llegaron las vacaciones y Alaïa y yo vamos para nuestra primera parada, la llevé donde le prometí hace meses, a El Salvador a surfear. En este primer día la pasamos súper bien, Alaïa está feliz y eso que en este vídeo verán sólo una parte y mañana la segunda parte del día, hasta surfeamos juntos", expresó casi tan ilusionado como ella. La pequeña no cabía en sí de asombro cuando su papi le comunicó la noticia. "¡Síiiiiiii!", dijo entusiasmada mientras bailaba y tiraba la chaqueta por los aires de la emoción. Ese era un destino que quería visitar, ¡y allí están! En apenas 24 horas ya han hecho un montón de cosas como muestra el video, entre las primeras, visitar el volcán El Boquerón, recorrer una parte de la sierra selvática del lugar y montarse en una atracción espectacular. "Continuará...", informó Toni.

