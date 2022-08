Acusan a Toni Costa de ser falso con Ivonne Montero por hablar mal de ella a sus espaldas Los seguidores de Ivonne Montero no están nada contentos con Toni Costa y le piden que deje de hablar mal de ella por la espalda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Queda muy poco para que termine La casa de los famosos, ¡y sus participantes están exprimiendo al máximo esta experiencia! Nacho Casano, Ivonne Montero, Toni Costa y Salvador Zerboni están a punto de hacerse con el deseado premio tras casi tres meses de competencia. En las últimas semanas el bailarín ha estado nominado por sus compañeros, pero finalmente el público lo salvó gracias a sus votaciones, convirtiéndolo así en uno de los favoritos por parte de los espectadores del reality. No obstante, a pesar de tener apoyo popular, su participación no está gustando a todos, y muchos son los que acusan al español de ser un falso y no decir las cosas a la cara. Especialmente duros con él están siendo los seguidores de Ivonne Montero, quienes no perdonan que el Costa no sea honesto con ella. Toni Costa e Invonne Montero Toni Costa e Invonne Montero | Credit: Mezcalent x 2 En estas imágenes compartidas en las redes sociales se puede escuchar como Toni considera que Ivonne no debería estar en la final. "Dice que no esperaba mi nominación. [...] Creo que es una persona que ha estado involucrada en muchas polémicas. En situaciones que llevan a la casa a unas peleas, provocaciones y conflictos. Por lo que me quedé tranquilo con esa nominación [a Ivonne]", dice el padre de Alaïa. "Ella no lo esperaba, pero ella también dijo que estaba jugando cuando nominó, así que no se queje con esa nominación", añadió el instructor de Zumba. Recordemos que en un principio, la actriz mexicana expresó que le estaba feliz de llegar a la final junto al español y y a Salvador Zerboni; por eso, sus seguidores entienden que Costa le ha sido desleal por hablar mal de ella a sus espaldas y le piden por favor que la deje en paz. "Ya Toni, deja en paz a Ivonne. Habla de Ivonne y trata a Ivonne como quieres que sea tratada tu hija y tu novia. Dónde está lo caballeroso y respetuoso que decías ser", le pedi un espectador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Toni mejor cierra boca, te has contenido tanto para echar todo a la borda", "Toni te saque de mis preferidos, en mi casa votamos por Ivonne, tú hablas mucho de una mujer", añaden otros. La propia Laura Bozzo también declaró tras salir de la casa que su compañero era un falso y que solo se le conocía por ser el ex de Adamari López: "¡¿Sabes qué Toni Costa?!, prefiero mil veces ser como soy a ser una queda bien como tú que se la ha pasado todo el programa detrás de Niurka, detrás de Nacho. Tú, Toni, aprende a decir las cosas cara a cara", decía la peruana. Aunque la competencia está en sus días finales, ¡las polémicas no cesan!

