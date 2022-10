Toni Costa habla sobre la argolla dorada que porta orgulloso Tras presumir en las redes sociales una argolla dorada, Toni Costa aclara si es que se casó con su novia Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El run run sobre una posible boda entre Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán inició ayer por la tarde cuando en una de sus historias de Instagram, el bailarín mostró una argolla dorada en su mano derecha. "Obviamente es simbólico", aclaró el español con una carcajada. "Saludos a todos". Simbólico o no, la realidad es que los comentarios no se hicieron esperar. "Eso es un Oura ring", comentó una usuaria. "A este señor la nueva novia lo a dejar sin dinero, se lo va a quitar todo para el botox", escribió otra enojada. Pero así como hubo algunos detractores, muchos otros apoyaron al exparticipante de La casa de los famosos con su nuevo romance. "Es un hombre soltero, que se case con quien quiera". Y seguramente así será. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El papá de Alaïa, quien estuvo comprometido en el pasado con Adamari López, se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos con su tour de MasterClass de Zumba,y justo hace unos días tuvo como invitada de honor a su novia, en una de sus presentaciones en la ciudad de Houston. "Amor mío, qué experiencias tan únicas las que vivo a tu lado", escribió en Instagram Beltrán. Anillo Toni Costa Anillo Toni Costa | Credit: Instagram Toni Costa Fue en mayo del 2021 que tras varias semanas de rumores acerca de una supuesta crisis, López rompió el silencio y confirmó su separación. "Antes que nada respeto mucho tu comprensión y profesionalismo al hacerme el acercamiento sobre esta situación. En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá", expresó la copresentadora del programa matutino hoy Día. Toni Costa, Alaïa y Adamari López Toni Costa, Alaïa y Adamari López | Credit: Instagram Alaïa Meses después, Costa anunció sus romance con Beltrán, con quien en septiembre celebró a lo grande un año de relación.

