Al ser cuestionado, Toni Costa aclara quién mantenía su casa cuando vivía con Adamari López El bailarín respondió a quienes cuestionaron su responsabilidad económica cuando todavía vivía en el hogar familiar. Su contestación pone punto y final a un sinfín de especulaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En estos momentos se podría decir que después de la tormenta, llegó la calma. La separación de Toni Costa y Adamari López supuso toda una sorpresa para el medio debido a la unión y el gran amor que siempre habían demostrado sentir. Su ruptura generó toda una revolución mediática que dio lugar a todo tipo de comentarios y especulaciones. Casi un año después, se puede decir que las aguas están mucho más tranquilas y que ambos han encauzado sus vidas manteniendo una bonita unión por el amor que en su día se tuvieron y, especialmente, por el bien de su hija Alaïa. Sin embargo, los cuestionamientos siguen siendo una constante en las redes de ambos con seguidores que continúan hurgando en la herida y haciendo comentarios fuera de lugar. Esta semana, una de ellas ponía en duda el papel económico de Toni en la casa, poniendo más responsabilidad en las espaldas de la puertorriqueña. Cansado de tantas deducciones erróneas, finalmente el coreógrafo español rompió el silencio y contestó a quienes tienen las cosas tan claras. Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent Este es el escrito que ofendió al profesor de baile. "... La lleva a la escuela. Es lo que tiene que hacer, es su responsabilidad. Mientras ella (Adamari) salía temprano a trabajar. Alguien lo tenía que hacer para mantener el hogar", escribió. A lo que el instructor de zumba no tardó en responder de forma contundente. "Todos manteníamos el hogar y todos trabajábamos y trabajamos a diario, mis responsabilidades las tengo claras como cualquier papá y hago y haré de todo por mi hija y su presente y futuro", aclaró Toni. Toni Costa Toni Costa y Alaïa | Credit: IG/Toni Costa Toni Costa Toni Costa | Credit: IG/Toni Costa Unas palabras que fueron aplaudidas por una gran mayoría de usuarios quienes además le alabaron en su labor como papá por siempre hacer actividades divertidas con princesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más que enfadarse, pues ya está acostumbrado, prefirió desear mucha felicidad a quienes se atreven a hacer afirmaciones así. "Las personas que opinan con maldad, juzgando sin saber ni conocer, son infelices y capaces de decir lo que sea, eso es así, alguien plenamente feliz ni tiene un segundo en su vida para pararse a hablar donde no sabe", expresó. Lo que es cierto, sí o sí, él sí está feliz, pleno y encantado de la vida. Su trabajo es su pasión y va viento en popa, su hija es querida inmensamente por sus papis y eso se refleja en su cara y, sentimentalmente, su corazón está más que contento. ¿Qué más se puede pedir?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Al ser cuestionado, Toni Costa aclara quién mantenía su casa cuando vivía con Adamari López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.