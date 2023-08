Toni Costa asegura que "todo está normal" con su novia Tras rumores que apuntaban a que su relación con Evelyn Beltrán se estaba tambaleando, el bailarín aclara a People en español todo en exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo es importante en esta vida para Toni Costa, no solo es el bienestar de su hija Alaïa, producto de su relación con la puertorriqueña Adamari López, es no afectar al prójimo. "[Yo] no hago daño a nadie", dice contundente el bailarín en exclusiva a People en español. "[A veces] es imposible que uno viva tranquilo". Tales declaraciones surgen tras la noticia que se dio a conocer en el canal de YouTube de Chisme no like, en donde se señaló que aparentemente su relación amorosa con Evelyn Beltrán se tambaleaba. "[Entre ella y yo] está todo normal", desmintió el español. "No todo lo que ponemos [en redes sociales] tiene que ver con nuestra relación", y agregó tajante. "Tenemos más vida y más cosas que pasan". MÁS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO AQUÍ Una de ellas, es estar al lado de su única hija. Junto a ella, Costa comparte sus aventuras del día a día. "Todo lo que dicen es cien por ciento mentira", dice sobre los dimes y diretes Costa, quien en el mismo programa de Internet fue señalado de mantener una supuesta relación con un hombre. "Eso es totalmente falso". De hecho, la noche de ayer, el instructor de zumba respondió las preguntas de sus fans respecto a su relación, su vida y más. "Nunca he estado dentro", escribió Costa a uno de sus dos millones de seguidores que lo cuestionó: "¿Cuándo vas a salir del clóset?". "Lo siento por ti si es porque me estás esperando ahí". Mensaje Toni Costa Mensaje Toni Costa | Credit: Instagram Toni Costa

