Tommy Mottola recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood El esposo de Thalía, a quien se le acreditan las carreras de artistas como Mariah Carey, Celine Dion, Carly Simon, entre otros, estuvo acompañado de Gloria y Emilio Estefan, Lili Estefan, su esposa y sus hijos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El magnate de la música Tommy Mottola recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el jueves. El esposo de Thalía, a quien se le acreditan las carreras de artistas como Mariah Carey, Celine Dion, Carly Simon, entre otros, estuvo acompañado de Gloria y Emilio Estefan, Lili Estefan, su esposa y sus hijos. Otros artistas firmados y desarrollados por Mottola incluyen Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez y Marc Anthony. La ceremonia se llevó a cabo el jueves a las 11:30 a.m. al lado de la famosa esquina de Hollywood Blvd. y Vine St., a un lado del Hotel W. La estrella de Mottola se ecuentra a solo unos pies de la estrella de Thalía. Mottola, nacido en el Bronx, Nueva York, el 14 de julio de 1949 comenzó su camino en la música con solo 18 años,usando el nombre de T.D. Valentine en el sello discográfico Epic Récords. Más tarde comenzó a trabajar para las editoriales de música Chappell Publishing y comenzó su propia compañía, Champion Entertainment Organization. Mottola fue contratado por CBS Records en 1988 para dirigir sus operaciones en Estados Unidos y se convirtió en el presidente y CEO de Sony Music Entertainment en 1990, revitalizando su división editorial al adquirir los catálogos de música de The Beatles y Michael Jackson. También permitió que Sony se convirtiera en una de las primeras grandes discográficas en poner a disposición descargas digitales comerciales. ¡Felicidades, Tommy! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Tommy Mottola recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.