Tommy Mottola manda un amoroso mensaje a su exmujer Mariah Carey y así reaccionó Thalía El productor dedicó unas preciosas palabras a la que fue su esposa por un motivo muy especial. ¿Cómo se lo tomó la intérprete de "Amor a la mexicana"? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del relanzamiento 25 años después del single “All I want for Christmas is You”, de Mariah Carey, Tommy Mottola ha querido mandar un mensaje lleno de amor y cariño a la que fue su esposa. El tema navideño se ha colado en las listas de éxito alcanzando el primer puesto del Billboard Hot 100. El productor ha compartido esta buena noticia en sus redes junto a unas palabras con mucho sentido del humor. “Felicidades de parte de Santa. ¡Después de 25 años “All I want for Christmas is You” está en el número 1! Te dije que no te convertirías en Connie Francis (HOHOHO)”, dice su divertido escrito junto algunos fragmentos del clip. “Estoy feliz y emocionado por ti”. La broma hace referencia a la portada del disco Merry Christmas que se publicó hace dos décadas donde estaba incluida su canción y con el que Mariah no estaba muy convencida. “¿Qué pretendes, convertirme en Connie Francis?”, le dijo entonces la diva refiriéndose al famoso cantante y su álbum navideño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Mariah fue casi inmediata quien también respondió a su expareja y gran responsable de su carrera en clave de humor. “Siempre tan bromista, ¡me estoy riendo a carcajadas, gracias!”, añadió. La pareja estuvo casada durante cinco años y a pesar de los malestares iniciales tras su divorcio, siempre han demostrado tener una unión muy bonita y respetuosa. Image zoom Pero no fue la única que le contestó. Su actual mujer, Thalía, también reaccionó a este entrañable mensaje de su marido con una ristra de emoticonos de aplausos y celebración. Después de tantos años y trabajo juntos les queda un cariño y respeto que ha vuelto a quedar reflejado. ¡Como debe ser! Advertisement

