¡Qué galán! Mira cómo lucía el esposo de Thalía cuando era un jovencito en la escuela militar

Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El esposo de Thalía, el exitoso empresario Tommy Mottola, sorprendió a miles de sus seguidores en las redes sociales al publicar una fotografía inédita de cuando él estaba en la escuela militar. Mottola colgó en su cuenta de Instagram una imagen en blanco y negro en la que se le ve vestido con un impecable uniforme; sus padres lo habrían enviado a la escuela militar porque le veían las intenciones de entrar a la industria de la música. “Foto de cuando mis padres me enviaron a la escuela militar porque quería ser músico y estar en el negocio de la música. ¡Historia verdadera! ¡Supongo que no funcionó️!”, fue el mensaje que escribió en sus redes al revelar la foto. La fotografía provocó un sinnúmero de reacciones entre sus seguidores. La intérprete de “Amor a la mexicana” fue una de las que opinó, derrochando amor por su esposo. “Mi bebé”, le dijo, seguido por seis emojis de caritas enamoradas. Image zoom Instagram / Tommy Mottola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fotografía es de 1967 y Mottola tendría unos 18 años. Luego de abandonar la escuela militar, se unió a un grupo musical llamado The Exotics y después pasó a formar parte de la empresa CBS Records, según informes del diario La Opinión. Mottola, nació en el Bronx, Nueva York, el 14 de julio de 1949 y comenzó su carrera en la música usando el nombre T.D. Valentine como cantante pop con el sello discográfico Epic Records, de acuerdo a la revista Variety. Con perseverancia y arduo trabajo Mottola logró convertirse en un magnate de la música, dejando a un lado las presentaciones y convirtiéndose en mánager y eventualmente jefe de disqueras. El año pasado develó su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a unos pies de distancia de donde se encuentra la estrella de su esposa.

