"Hemos sobrevivido a la COVID-19 en familia". El emotivo mensaje de Tommy Mottola por su cumpleaños El productor compartió un video de lo más sentido con su mayor cómplice al lado, su esposa Thalía, quien le colmó de amor, besos y sorpresas en este día. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo de su 71 cumpleaños, Tommy Mottola quiso compartir un mensaje muy personal con sus seguidores en redes. No corren tiempos fáciles para nadie pero con sus palabras quiso transmitir toda la fuerza y el cariño tan necesarios en estos momentos de pandemia. "¡Qué bendición estar aquí hoy! Vaya año. Todos hemos superado la COVID-19 como familia gracias a Dios, fuimos bendecidos y no podría ser mejor, estoy aquí con la luz de mi vida, mi preciosa esposa Thalía", dijo seguido de un amoroso beso de la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de los tiempos convulsos que corren, ambos quisieron transmitir toda la positividad y hacernos partícipes de este día tan especial para el empresario. Una fiesta de cumpleaños en la playa y junto a sus hijos que la cantante le preparó con un montón de sorpresas. Por ejemplo, helicópteros con mensajes para el cumpleañero. Thalía y Tommy han cumplido el confinamiento a rajatabla durante meses donde nos han acompañado con videos en Tiktok y compartido momentos únicos en familia. La intérperte de "Entre el mar y una estrella" ejerció de esposa, mamá y hasta profesora de sus retoños que tuvieron que dar sus clases por videoconferencia. Gracias a ambos por siempre mostrarnos la cara positiva de las cosas. ¡Felicidades, Tommy, que sean muchos más! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

