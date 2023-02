El tierno apodo de Tommy Mottola para su esposa Thalía ¡que ha estado a la vista de todos! El legendario productor nacido en el Bronx ha dedicado tiernos mensajes a su esposa mexicana usando este tierno nombre ¡tenemos las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han pasado ya 22 años desde que Thalía y Tommy Mottola celebraron su boda como de cuento de hadas al pie del altar en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Pero el amor que el legendario productor nacido en el Bronx y la actriz y cantante mexicana se juraron aquella fría noche de diciembre ha estado en tela de juicio recientemente por el supuesto affair que el marido de Thalía habría tenido con la cantante peruana Leslie Shaw. El runrún ha sido tal que incluso Lili Estefan, una de las amigas más íntimas y cercanas de la estrella de Marimar ha tenido que salir a aclarar lo que realmente sucede en el seno de la familia de la mexicana. Curiosamente, uno de los últimos posts de Mottola en su cuenta oficial de Instagram no solo expresa su amor por su mujer y madre de sus dos hijos más pequeños, si no que también revela algo que ha rondado la red desde hace un tiempo: el cariñoso apodo que él tiene para su esposa a quien llama de cariño 'Cuco", en redes. Si hay crisis entre la pareja, el post —fechado en diciembre 2, 2022— no revela fricción alguna. "¡¡¡El mejor día de mi vida!!! Feliz aniversario a mi verdadero amor para siempre...tú eres mi brillante estrella chispeante, amor, felicidad y eterno optimismo y un agradable 'Buenos Días' para animar mi actitud del BRONX. Te amo profundamente en mi alma y eso será para la eternidad. TE AMO por SIEMPRE ..mi CUCO", apuntó Mottola en su tierno mensaje: tommy mottola apodo thalia boda Credit: IG/Tommy Mottola Amigos poderosos de la pareja, como la mexicoamericana Lauren Sánchez —pareja del fundador de Amazon, Jeff Bezos— le dieron "like" al post en su momento. Otro mensaje sumamente cariñoso y efusivo del productor y empresario —ampliamente respetado en la industria discográfica y pieza clave detras del éxito de artistas como Mariah Carey, el dueto Hall & Oates, Carly Simon, John Mellencamp, y Diana Ross, entre muchos otros— que publicó el pasado día de las madres para felicitar a la madre de sus adorados hijos Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro: tommy mottola apodo thalia Credit: IG/Tommy Mottola SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, en el 2021 Mottola usó el mismo post para felicitar a su esposa en su aniversario. En dicha ocasión no usó el nombre de "Cuco" sino un dulce "Mi bebé mi cielo mi amor". Con resultados parecidos: Thalía y Tommy Mottola se casaron un diciembre del 2000 cuando ella tenía 46 años y el ítaloamericano tenía 68. Mottola estuvo casado en dos ocasiones previas: con la cantante de sangre venezolana Mariah Carey (de 1993 a 1998), y con Lisa Clark (de 1971 a 1990).

