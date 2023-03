Tom Sizemore "sin esperanzas" de vida Tras sufrir un derrame cerebral, Tom Sizemore ha sido desahuciado por los médicos y solo su familia tiene la decisión sobre su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 18 de febrero de 2023, Tom Sizemore fue llevado de emergencia al centro médico Providence Saint Joseph, luego de sufrir un derrame cerebral en su casa de Los Ángeles California. Desde un inicio, se mencionó que su caso era delicado y está en coma en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, se da a conocer que los doctores han informado que no existen posibilidades de recuperación en el intérprete de Mike Horvaht en el filme Saving Private Ryan. "Hoy los médicos han informado a su familia de que ya no hay esperanzas y han recomendado que decidan el final de su vida. La familia está ahora decidiendo y el miércoles se emitirá un nuevo comunicado", informó Charles Lago, representa de Sizemore, en un comunicado que ha sido reproducido por diversos medios de comunicación. "Pedimos privacidad para su familia durante este difícil momento. Agradecen los cientos de mensajes de apoyo y oraciones que han recibido. Está siendo un momento difícil para ellos". De acuerdo con la revista People, el fin de semana que sufrió el aneurisma cerebral, el actor de cintas como Born on the Fourth of July, True Romance, Natural Born Killers y Black Hawk Down, entre otras, se preparaba para dar una clase de actuación semanal. Es sabido que este famoso tuvo que lidiar con su adicción a las drogas y fue señalado de violencia de género en diversas ocasiones. Tom Sizemore Tom Sizemore | Credit: Albert L. Ortega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el nominado al Golden Globe quien, en diferentes momentos, mencionó que estaba luchando contra sus adicciones y había pasado por diversas clínicas de rehabilitación. Ahora, solo dependerá de la familia que se decida si Tom Sizemore será sometido a la eutanasia que han sugerido los especialistas ante su grave condición de salud.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tom Sizemore "sin esperanzas" de vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.