El actor Tom Sizemore está hospitalizado y los médicos dan pocas esperanzas Tom Sizemore es reportado grave tras sufrir grave problema de salud Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 20 de febrero de 2023, se dio a conocer que Tom Sizemore fue hospitalizado en California, Estados Unidos, tras sufrir un aneurisma cerebral. Charles Lago, portavoz del actor de la película Saving Private Ryan. "Sizemore se encuentra en estado crítico, en una situación en la que es [necesario] esperar para ver" su evolución, explicó a la cadena estadounidense CNN. "Su familia está al tanto y espera nuevas noticias [sobre la situación]". Si bien ni se han dado a conocer mayores al respecto, el medio de comunicación estadounidense TMZ informó que el famoso de 61 años estaba en su casa de Los Ángeles y de pronto comenzó comenzó a sentirse mal y se desplomó hasta perder el conocimiento, de acuerdo con Lago, una persona, de quien se desconoce su identidad lo halló en el piso y solicitó ayuda de los servicios de emergencia para que acudieran en su ayuda. De momento, el intérprete del detective Jack Scagnetti en el filme Natural born killers continúa hospitalizado en el área de cuidados intensivos porque su condición se reporta como grave. Está luchando por su vida", reportó TMZ. Tom Sizemore Credit: Gonzalo Marroquin/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Charles Lago también mencionó que los médicos a cargo tampoco dan muchas esperanzas o posibilidades de una recuperación completa porque "Tom está mal". Tom Sizemore, quien ha actuado en más de cien películas y más de 30 programas de televisión continuará en la clínica donde le seguirán dando los tratamientos adecuados en busca de una mejoría en su salud. Ante el diagnóstico profesional, solo queda esperar que hayas avances en su condición; solo el tiempo dirá que le depara.

