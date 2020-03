Tom Hanks y su esposa confirman que padecen Coronavirus El actor informaba a través de sus redes sociales que él y su mujer Rita Wilson habían dado positivo durante su viaje a Australia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus sigue haciendo estragos en la población y en esta ocasión le tocó el turno a Tom Hanks y su esposa Rita Wilson. El oscarizado actor confirmó a través de sus redes sociales que tanto él como su mujer habían dado positivo durante su viaje a Australia. Ambos empezaron a encontrarse mal, con dolores ligeros en el cuerpo, algo de fiebre y con los síntomas propios de un resfriado. Los dos fueron diagnosticados inmediatamente y se encuentran cumpliendo el protocolo en estos casos para su recuperación. “Mantendremos al mundo informado”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje del actor no fue para nada alarmista sino todo lo contrario. Conocido por su encantador sentido del humor mostró una imagen de un guante saliendo de una papelera para anunciar que habían sido infectados. “Poco más que informar, día a día, ¿no?”, expresó animado y con positividad. Image zoom Tom se encontraba en Australia preparando la preproducción de una nueva película sobre Elvis Presley en la que interpretará a Tom Parker, representante del mítico cantante. Así lo informó WarnerBros en un comunicado en el que recalcó que se están tomando todas las medidas para hacer las cosas bien. “Estamos trabajando estrechamente con las agencias de salud australianas apropiadas para identificar y contactar a cualquier persona que pueda haber estado en contacto directo”, añadió. Advertisement

