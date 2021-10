Tom Hanks se cuela en una boda y sorprende a los novios Tom Hanks sorprendió a una pareja que se estaba casando en Santa Mónica, les pidió un selfie juntos y les regaló un consejo sobre el amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tom Hanks junto a los novios y su hijo Tom Hanks junto a los novios y su hijo | Credit: Tom Hanks/Instagram Lo que nunca imaginaron Diciembre y Tashia Farries fue que el reconocido actor de Hollywood Tom Hanks se aparecería el día de su boda y les pediría una foto. Es el tipo de cosas que suceden en Los Ángeles, donde te puedes encontrar a las estrellas de cine caminando por la calle, y hasta te pueden sorprender el día en que te casas. Según han reportado varios medios de prensa, Hanks estaba haciendo su caminata por la playa de Santa Mónica cuando divisó a lo lejos a la pareja vestidos de novios. El célebre actor, ganador de varios premios Oscar, se les acercó, los saludó y les preguntó si podía hacerse una foto junto a ellos. "Estábamos reunidos toda la familia, y lo siguiente que sabes es que Tom Hanks camina entre toda la multitud y dice: 'Oye, tenía que parar y ver a estos hermosos novios'", dijo Farries a KTLA. "Pidió una foto. Dijo que era una de las ceremonias más hermosas que ha presenciado, se quedó unos cinco minutos y nos dio una charla positiva, y fue muy bueno", agregó. Los novios relataron que el actor les dijo que lo más importante era que "mantuviesen vivo el amor". Para Diciembre fue este un momento muy significativo, pues según ha contado, siempre recuerda el cumpleaños del actor (9 de julio) porque coincide con el de un hermano suyo ya fallecido. "¡Era como si fuera un mensaje de que él estaba allí!", sostuvo. "Nuestra boda ya era un sueño para mí. Finalmente casarme con ella; era nuestro día. Y todas las personas que queremos estaban allí y, de repente... ¡Tom Hanks se acerca tranquilamente! De todos los días, de todas las personas, ese día él era quien caminaba por la playa. Simplemente el destino". Sin dudas los novios se emocionaron muchísimo con la presencia del carismático actor. Las fotos y videos junto a la pareja y a su pequeño hijo fueron compartidos en una de sus cuenta de Instagram de fans. No obstante, esta no es la única boda en la que Hanks se aparece "sin que lo hayan invitado" y sorprende a los novios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una ocasión el actor hizo lo mismo en el Central Park de Nueva York, cuando una pareja se estaba casando en 2016 y se acercó para pedirles un selfie y desearles lo mejor. En otra ocasión, durante una presentación de su primer libro "Uncommon Type: Some Stories" en Texas, ayudó a una pareja de enamorados a comprometerse.

