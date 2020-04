Tom Hanks ofrece un peculiar regalo a un niño que sufre de bullying por llamarse Corona El actor Tom Hanks ofreció su amistad a un niño de nombre Corona, que se preocupó por su salud tras haber dado positivo al COVID-19. By Isis Sauceda/Los Angeles ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tom Hanks mantuvo a alguien bastante preocupado por su salud, mientras se recuperaba de coronavirus en Australia junto a su esposa Rita Wilson. Entre los miles de mensajes de ánimo y buenos deseos recibidos por el actor, hubo uno que ganó su corazón y cuyo autor se ha convertido en su pequeño amigo. De acuerdo a la prensa australiana, durante su aislamiento en ese país, el histrión recibió una carta de un niño de 8 años, de nombre Corona De Vries, quien se mostró inquieto por saber sobre la salud de su ídolo, por lo que se dio a la tarea de escribir una carta para preguntar sobre su condición. Además, el pequeño Corona abrió su corazón y contó a Hanks se había estado sintiendo “triste y enojado”, porque sus compañeritos de escuela no cesaban en burlarse de él debido a su nombre, según PEOPLE. El actor hollywoodense no pensó dos veces en corresponderle al pequeño con una carta escrita en una máquina de escribir, que usualmente llevaba consigo durante sus viajes. “¡Tu carta nos hizo sentir maravillas a mi y a mi esposa! Eres la única persona que he conocido de nombre Corona — como el anillo alrededor del sol, una corona”, expresó el actor en su respuesta escrita en la máquina de marca Corona. “Pensé que esta máquina de escribir te quedaría. Pregúntale a un adulto cómo funciona. Y úsala para escribirme de regreso”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero eso no fue todo. En su respuesta, Hanks le ofreció su amistad al pequeño con una legendaria frase de la cinta Toy Story. “P.D. ¡Tienes un amigo en mi!”, firmó el actor en su posdata. Hanks y su esposa regresaron a su hogar en Los Angeles, California hace alrededor de un mes, después de haberse recuperado satisfactoriamente del COVID-19. El actor confesó que su esposa fue quien sufrió más los síntomas de la enfermedad, mientras que él solamente se sintió fatigado y sin energía por varios días. Hanks y Wilson estuvieron en aislamiento total durante tres días en un hospital en Australia, antes de regresar a California. Advertisement

