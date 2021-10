Tom Cruise luce irreconocible y se desatan las especulaciones sobre si se hizo algo en la cara Los fans de Tom Cruise se han mostrado preocupados con su increíble cambio físico. Al actor de 59 años se le vio en las gradas disfrutado de un juego de béisbol este fin de semana y ¡está irreconocible! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tom Cruise 2020 Credit: ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images Los fans de Tom Cruise se han mostrado preocupados con su increíble cambio físico. Al actor de 59 años se le vio en las gradas disfrutado de un juego de béisbol este fin de semana y ¡está irreconocible! Algunos se han preguntado incluso si Cruise pasó por el quirófano. El protagonista de la saga Mission: Impossible fue retratado mientras asistía al segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco este sábado en el estadio Oracle Park en San Francisco, California. Tom Cruise in 2021 Credit: Jeff Chiu/AP/Shutterstock Es cierto que se le ve un poco distinto físicamente. El rostro parece hinchado y hasta se le ve alguna papada. Quizás son los años, apuntan algunos, pues está a punto de cumplir sesenta y el tiempo es implacable con los famosos también. No obstante, las redes se han llenado de preguntas y especulaciones por parte de los seguidores, quienes se plantean si es que el actor se sometió a un tratamiento estético. "Tom Cruise ¿Qué le has hecho a tu hermosa cara? ¡Me decepcionó muchísimo cuando te vi en las gradas en el juego de los Dodgers! ¡Deja de ponerte basura en la cara, por favor", dijo un fan del actor en Twitter. "¿Qué pasa con las mejillas hinchadas como las de una ardilla? Tom se ha hecho algo en la cara o ha ganado algo de peso. ¡Pero ese es nuestro Tom!", dijo otro. Otros usuarios, no obstante, salieron a defenderlo: "Él todavía se ve muy bien para su edad. Tiene casi 60 años". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, el equipo de Cruise no se ha pronunciado sobre el interés y las especulaciones que ha generado la aparición en público del actor de Top Gun.

