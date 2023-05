Tom Cruise estaría "sumamente interesado" en Shakira tras su encuentro en Miami: "Hay química" Las fotos del ídolo del cine y la barranquillera le han dado la vuelta al mundo. El actor le habría mandado flores a la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que empezó como un simple en encuentro entre Shakira y Tom Cruise en el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado este fin de semana en Miami, FL., podría ser el inicio de una historia aún más interesante. Al menos así lo han dejado ver fuentes cercanas al intérprete de Top Gun. The Last Samurai y la saga Mission Impossible, entre muchísimos otros éxitos fílmicos. "Él está sumamente interesado en ir tras ella", manifestó dicha persona a PageSix. " [Entre ellos] hay química". "Shakira necesita un colchoncito para aterrizar y ése podría ser Tom", prosigue la fuente. Otra fuente afirmó que el par tuvo la oportunidad de hablar en privado en una suite y que al parecer él le habría mandado flores a ella. ¿El plus? "Ella no es más alta que él". El comentario viene a colación porque el actor ha sostenido romances con mujeres más altas que él, especialmente su exmujer Nicole Kidman. Mientras que el actor mide 5pies con 7 pulgadas la australiana mide 5 pies con 11 pulgadas y si se pone tacones... La estatura de ambos no sería el único que podría ayudar a que una relación entre ambos progrese. No olvidemos a Cruise tiene una cierta inclinación por las actrices hispanas y para muestra sus romances con la colombiana Sofía Vergara y con la española Penélope Cruz. Shakira y Tom Cruise en el Gran Premio de Fórmula 1 celebrado el fin de semana pasado en Miami, FL.: Shakira and Tom Cruise Formula 1 miami Credit: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, aunque la cantante colombiana y el actor nacido en California se encuentran solteros y sin compromiso, ambos provendrían de una amarga separación. Él de Katie Holmes, la madre de su única hija biológica, Suri Cruise. Y ella de su ruptura con el catalán Gerard Piqué, con quien permaneció durante 12 años y tuvo dos hijos, Sasha y Milan. Claro que los prospectos le sobran a la colombiana. Este mismo fin de semana comensales de un lujoso restaurante de Miami compartieron por redes videos y fotos de la intérprete con Lewis Hamilton, el apuesto y multimillonario piloto de la escudería Mercedes, quien también compitió en la carrera del domingo.

