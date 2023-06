¡Por fin! Tom Cruise rompe el silencio y habla de su relación con Shakira El actor no pudo esquivar la pregunta que le hizo Jessica Rodríguez de Despierta América ¡y hasta tocó el tema de las caderas de la colombiana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira and Tom Cruise Formula 1 miami Credit: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images En el universo de la cantante Shakira las cosas van demasiado rápido. Su ruptura de Gerard Piqué, su mudanza a Miami con sus hijos Milan y Sasha y su relación con el piloto de F1 Lewis Hamilton han sucedido con tal velocidad que a veces es fácil olvidar las cosas que le han ocurrido en estos últimos meses. Una de ellas fue el comentadísimo encuentro de la barranquillera con el multimillonario actor Tom Cruise en la pasada carrera del Grand Prix de Miami y que hizo saltar las alarmas entre los fans de que podría saltar la chispa del romance entre ambas celebridades. Sin embargo la confirmación de lo que ocurre entre Shak y Hamilton borró por completo las supuestas flores, cena privada y charlas que la cantante y el actor sostuvieron. Hasta ahora, pues finalmente el protagonista de la saga Mission Impossible y Top Gun ha roto el silencio sobre la colombiana ¡y hasta ha tocado el tema de sus caderas! Todo ocurrió durante una entrevista con el programa Despierta America de Univision. ¿Yo no sabía que eran amigos? Exclamó Jessica Rodríguez al preguntarle sobre dicho encuentro. "Ella es tan talentosa, ella y toda su familia", afirmó Cruise sin dudarlo. "Son gente adorable". Siempre he admirado su trabajo es tan buena persona, es tan buena persona", enfatizó. "Y sus caderas no mienten" intervino la entrevistadora "¡No! No lo hacen", admitió el actor y ex de bellezas hispanas como Penélope Cruz y Sofía Vergara. Tom Cruise habló con Despierta America por el estreno de su cinta Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según contó Jomari Goyso desde los estudios de Univision en Doral, FL., la entrevista ocurrió en Roma, Italia, y ahí Cruise habló también sobre el estreno de su esperada película Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.

