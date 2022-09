¿El futbolista Tom Brady y la modelo brasileña Giselle Bündchen atraviesan crisis matrimonial? ¡Los detalles! Fuentes cercanas a Tom Brady y Giselle Bündchen aseguran que están pasando por una crisis matrimonial y que "hay mucha tensión" entre ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tom Brady Giselle Bundchen Credit: (Matt Winkelmeyer/MG18/Getty Images for The Met Museum/Vogue) ¿Hay problemas en el paraíso? Tom Brady y Giselle Bündchen son unas de las parejas más bellas y exitosas del mundo, pero fuentes aseguran que están pasando por un momento difícil en su matrimonio. Fuentes cercanas a la pareja revelan a PEOPLE que la modelo brasileña "no estaba contenta para nada" con que el futbolista regresara a la NFL después de retirarse brevemente. Al parecer la supermodelo, de 42 años, no está de acuerdo con que el jugador estrella de los Buccaneers de Tampa Bay juegue otra temporada en la NFL. Hay "mucha tensión" entre ellos, aseguran fuentes a PEOPLE. Brady estuvo retirado del fútbol por unos dos meses pero ha decidido regresar a su pasión. "Hay mucha tensión. Ella estaba tan feliz cuando él anunció su retiro, y ella no estaba contenta para nada" cuando él no cumplió con eso, asegura una fuente cercana a Brady. "Ellos están pasando por un momento difícil, pero yo sé que ellos están tratando, o al menos él está tratando, de solucionarlo y hacer que funcione. Él quiere que esto pase y que las cosas mejoren", añade esta fuente cercana al futbolista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tom Brady Giselle Bundchen Credit: (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Rumores de una crisis matrimonial surgieron el mes pasado cuando Brady se excusó de las prácticas con su equipo para "lidiar con asuntos personales", según informó su entrenador Todd Bowles durante una conferencia de prensa. Brady y Bündchen —quienes han estado casados durante 13 años— son padres de Benjamin Rein, de 12 años y Vivian Lake, de 9. Se conocieron por amigos en común y se casaron en una iglesia en Santa Mónica, California, el 26 de febrero del 2009. El pasado fin de semana largo de Labor Day pasaron tiempo por separado. Fuentes revelaron a PEOPLE que la supermodelo llevó a sus hijos Benjamin y Vivian a un parque de agua en Florida, mientras que Brady viajó a Nueva York a ver a su hijo John 'Jack' Edward, de 15 años, fruto de su pasada relación con la actriz Bridget Moynahan.

