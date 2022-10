¿Tom Brady y Giselle Bündchen hablan con abogados de divorcio? ¡Los detalles! Según reportes, la supermodelo Giselle Bündchen y el futbolista Tom Brady están en pláticas con abogados de divorcio en medio de una crisis matrimonial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tom Brady Giselle Bundchen Credit: (Michael Loccisano/Getty Images) ¿Se acabó el amor? Tom Brady y Giselle Bündchen han contratado a abogados de divorcio, reporta Page Six. Fuentes aseguraron a esta publicación que la supermodelo brasileña y el futbolista estadounidense están hablando con abogados en medio de su crisis de pareja. Según reportes, han estado viviendo por separado en los últimos meses después de una discusión. "Yo nunca pensé que esta discusión iba a ser el fin para ellos, pero parece que sí", dijo una fuente a Page Six. "No creo que haya una reconciliación ahora. Ambos tienen abogados y están mirando lo que significaría esta ruptura, lo que cada uno obtendrá y cómo serán las finanzas", añade esta fuente. Ni Brady ni Bündchen han dado declaraciones al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Giselle Bundchen Tom Brady Credit: (Lars Niki/Corbis via Getty Images) El futbolista de 45 años y la supermodelo, de 42 se casaron en el 2009 y tienen a sus hijos Benjamin, de 12 y Vivian, de 9. Brady también es padre de Jack, de 15, fruto de su fallida relación con Bridget Moynahan. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos están muy involucrados en las vidas de sus hijos y compartirían la custodia de los niños si se divorcian.

