¡Tom Brady y Gisele Bündchen se dejan tiernos comentarios en Instagram! Los seguidores de la ex pareja se percataron que ambos aún se siguen en Instagram y han dejado tiernos comentarios en sus publicaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gisele Bündchen y Tom Brady Gisele Bündchen y Tom Brady | Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for UCLA Institute of the Environment & Sustainability Aunque Tom Brady y Gisele Bündchen han decidido continuar sus vidas por separado tras 13 años de relación, la ex pareja al parecer haber terminado en buenos términos en lo que se refiere a su familia, tal como se pudo ver en una de las más recientes publicaciones del jugador de fútbol americano. Sus seguidores en redes, que no les pierden ni pie ni pisada a los famosos, se percataron de que Brady y Bündchen siguen conectados por medio de sus cuentas en Instagram, y además han dejado tiernos comentarios en sus publicaciones. Así sucedió en un post en el que Brady publicó una foto con su hijo mayor, John "Jack" Edward, de 15 años, preparándose para lanzar una pelota de fútbol, mientras él se ve en el fondo mirándolo. "Mi inspiración ❤️", dijo el jugador de los Tampa Bay Buccaneers sobre el chico, producto de otra relación del mariscal de campo. Bündchen no pudo dejar de comentar bajo la imagen de padre e hijo y puso un emoji de corazón en los comentarios —lo que demuestra que el amor de la ex pareja por su familia sigue intacto. Fue a finales de octubre que, luego de varios meses de reportes en la prensa sobre un crisis matrimonial, la pareja admitió que ya estaban divorciados. Según dijo a People una fuente cercana, el proceso legal se llevó a cabo en la Florida, donde ambos residen desde que Brady se unió al equipo de la NFL Tampa Bay Buccaneers. Gisele Bündchen y Tom Brady Gisele Bündchen y Tom Brady | Credit: Kevin Mazur/MG19/Getty Images for The Met Museum/Vogue SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es evidente que ambos están haciendo todo lo que está en sus manos por el bien de Vivian Lake, de 9 años, y Benjamin Rein, de 12, los hijos que tienen en común —y de los cuales tienen custodia compartida.

