Tokischa visita cárcel de mujeres en la República Dominicana y conmueve con emotivo mensaje: "Yo las perdono, yo las abrazo" La rapera dominicana visitó el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres en el poblado de San Cristóbal. Aquí las imágenes de su visita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tokischa Credit: Christopher Polk/Billboard via Getty Images Es conocida mundialmente por sus travesuras con la cantante Madonna, sus atrevidas presentaciones en el escenario o sus colaboraciones con Rosalía, Ozuna y otros cantantes urbanos. Pero dentro de la controversial fachada de la cantante Tokischa late un corazoncito al que ciertos temas tocan profundamente y de manera muy especial. Esto ha quedado claro con su visita realizada en días pasados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres en el poblado de San Cristóbal, República Dominicana, donde además de repartir canastas navideñas la cantante repartió también un mensaje de amor, de apoyo, empoderamiento y esperanza para las mujeres que purgan ahí su condena. Vestida con sencilla blusa, cabello recogido en un moño y gafas, la intérprete de "Linda", 'Estilazo" y "Delincuente" apareció en el penal donde leyó un mensaje firmada de puño y letra que decía en parte: "Escribí esta carta para ustedes, mujeres poderosas, luchadoras, y si sienten que nadie las ha perdonado, yo las perdono, yo las abrazo, yo les ofrezco mi amor". "Les digo de todo corazón que las amo, que las respeto, que las admiro, y que oremos juntas para que Dios nos bendiga y nos guíe a ser mejor que ayer", proseguía la misiva que la artista leyó con la voz quebrada. Tokischa visita a mujeres en el penal de Najayo, República Dominicana Credit: Cortesía TS Collective Tokiscka repartió cajas con regalos navideños que incluían artículos del cuidado personal y golosinas. Tokischa visita a mujeres en el penal de Najayo, República Dominicana Credit: Cortesía TS Collective Con la voz quebrada leyó su carta y luego repartió abrazos a las internas. Tokischa visita a mujeres en el penal de Najayo, República Dominicana Credit: Cortesía TS Collective El mensaje que Tokischa dedicó a las reclusas: carta de Tokischa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Virlenis Aquino, directora del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo fue la encargada de recibir a la artista quien además interpretó el tema "Tukuntazo" durante su visita. En el transcurso de la visita las internas también le hicieron un obsequio a Tokischa al presentarle un show de modas con indumentarias que ellas mismas elaboraron en los talleres del penal así como artesanías elaboradas por ellas mismas como parte del programa de rehabilitación social y reinserción laboral. Según dichas fuentes la carta será enviada y replicada entre las internas en los próximos días.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tokischa visita cárcel de mujeres en la República Dominicana y conmueve con emotivo mensaje: "Yo las perdono, yo las abrazo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.