Tokischa sale en defensa de J Balvin: "La mujer, en lo profundo, quiere sentirse perra" Tokischa, la rapera dominicana que cantó el tema "Perra" con J Balvin, ha salido en defensa de la polémica canción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tokischa Tokischa | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Hasta este momento Tokischa, la rapera dominicana que canta el tema "Perra" con J Balvin, se había mantenido callada en medio de la polémica que ha generado el videoclip de la canción, tildada de sexista y misógina. Ahora la joven ha salido en su defensa. "Yo soy mujer y siempre me he expresado así... He conocido mujeres que son más privadas con su sexualidad, más serias, que se han acercado a mí en el transcurso de mi vida, desde antes de ser conocida, y me han dicho: 'A mí me gustaría ser perra, así como tú'. La mujer, en lo profundo quiere sentirse perra, sensual. Cada mujer es diferente y se siente perra de una forma distinta", dijo la rapera en una entrevista para la cadena de radio colombiana W Radio. Tokischa Tokischa | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images La artista también explicó lo que es para ella que una mujer sea bien "perra", y que nada tiene que ver con la interpretación que se le ha dado al tema. "Una mujer es bien perra porque lleva el pan a su casa, porque educa bien a sus hijos, porque es una mujer que se honra trabajando. Esto es diferente, es simplemente la interpretación de lo que yo estoy dando. Yo soy un artista y expreso lo que siento, lo que fantaseo. Siempre va a haber una crítica positiva, negativa. Yo expreso lo que ya existe", sostuvo. En el programa también le preguntaron sobre la eliminación del video de "Perra" de YouTube, pues hasta ahora se desconoce si fue una decisión de Balvin o de la plataforma. "No sé qué pasó con el video. No tuve una explicación directa, tampoco pregunté porque entiendo lo que está pasando. Pero la música ya está allí, la música ya la sintieron, se la gozaron y la van a seguir gozando. La música no muere", indicó. El video de Tokischa y Balvin contiene imágenes del colombiano paseando a dos mujeres amarradas con cadenas como si fueran perros, por lo que fue fuertemente criticado por la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien dijo que era "inadmisible que se sigan replicando conductas de esta índole: aberrantes, abominables, que atentan contra la dignidad de las mujeres, que envían señales equivocadas ante el país y ante el mundo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso Alba Mery, la madre de Balvin, regañó a su hijo por el tema. "Yo lo llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josesito que yo conozco? Esa canción no es... No sé ni qué decir", dijo en el programa de televisión colombiano Nos cogió la noche.

