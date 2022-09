Tokischa desvela el misterio de su llamativa relación con Madonna Tokischa aclaró las dudas sobre si tiene una relación con Madonna, con la que ha protagonizado unos gestos de cariño que han levantado bastante polvareda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras las apariciones públicas y los apasionados besos que Madonna y Tokischa se han dado delante de todos, la duda que queda en el aire es si la Reina del Pop mantiene una relación con la cantante dominicana de 26 años. ¡Y Tokischa ha aclarado cualquier duda! "Las amigas que se besan son las mejores compañía", aseguró la rapera y creadora de contenido sexual en una entrevista con Despierta América (Univision). "Nosotras nos besamos porque sí. ¿Por qué no?", añadió. Tokischa y Madonna Credit: Instagram/@tokischa.popola Tokischa contó que a ambas las une una hermosa amistad, además de la misma profesión. "Tenemos una amistad. Estamos relacionadas. Estamos creando música. Estamos colaborando y nos caemos bien", insistió. Aunque la rapera no afirmó que estuviera en una relación con Madonna, tampoco lo negó. "Me agrada, ella me gusta. Yo le agrado, yo le gusto, y tenemos una buena conexión", dijo. "Eso es romántico, es bonito, estamos teniendo un momento dulce, bonito". Madonna y Tokischa Madonna y Tokischa | Credit: Madonna/IG Por último, dejó claro que Madonna le gusta en muchos sentidos, incluso como mujer. "Me encanta ella, me encanta como artista, como persona y como mujer también". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Madonna y Tokischa protagonizaron otro de sus apasionados besos en un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York y compartieron en sus redes sociales otras demostraciones de amor. Pero esta no era la primera vez que las cantantes lo hacían en público, ya que se besaron y se dieron apretones muy provocativos durante el concierto Sandbox en Nueva York.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tokischa desvela el misterio de su llamativa relación con Madonna

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.