Todos los detalles y las románticas fotos de la boda secreta de Yuridia con su novio Después de alejarse del medio por su fobia social, la cantante mexicana ha compartido imágenes inéditas de su boda sorpresa con su manager, Matías Aranda. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una boda siempre es motivo de alegría. El amor entre Yuridia y su representante Matías Aranda ha culminado en una romántica ceremonia de la que la cantante nos ha hecho partícipes a través de sus redes sociales. Después de anunciar su retiro por sufrir fobia social, la artista ha sorprendido gratamente a todos con esta boda secreta donde luce feliz y radiante. La pareja reunió a su familia y amigos más cercanos en un enlace de ensueño en Morelos donde no faltaron las flores blancas y rosas. Los tortolitos se enamoraron durante su participación en el reality show La Academia y desde entonces viven una preciosa historia de amor. Alrededor de 150 invitados fueron testigos del “Sí, acepto” de la parejita, una celebración a la que también acudieron caras conocidas y amigos de la profesión como Reyli Barba, Mauricio Mancera y Esmeralda Palacios, entre otros. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Mientras el novio llegaba a caballo en plan película, la novia sorprendía con un tradicional vestido blanco de encaje floral y escote en V. Pelo suelto y maquillaje de lo más natural fueron la elección de esta novia feliz que hace poco anunció su retiro tras un fuerte encontronazo con una reportera. Con esta boda su vida personal pasa ahora a un primer plano, al menos de momento. Aunque estamos convencidos que a sus fans les encantará volver a verla en los escenarios muy pronto. Advertisement

Close Share options

Close View image Todos los detalles y las románticas fotos de la boda secreta de Yuridia con su novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.