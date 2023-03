¡Así fue la romántica renovación de votos de Juan Rivera y su esposa Brenda en vivo! Telemundo ofreció en exclusiva la emotiva ceremonia en la que no faltó un espectacular vestido de novia, el paseo al altar y las lágrimas del esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que Juan Rivera soñó dentro de La casa de los famosos, se hizo realidad. Él y su esposa, Brenda Rivera, renovaron sus votos después de 27 años juntos. Lo hicieron en vivo y en directo en el programa especial de Telemundo, Boda de Famosos: Juan Rivera y Brenda Juntos por Siempre, y en una ceremonia en la que reinó la emoción, el romanticismo y, sobre todo, el amor. Los encargados de retransmitir el paso a paso de esta unión sentimental fueron los conductores, Myrka Dellanos y Carlos Adyan, quienes no pudieron ocultar la emoción de presenciar un momento tan importante en las vidas de sus protagonistas. Juan Rivera y Brenda Renovación de votos de Juan Rivera y Brenda | Credit: Telemundo El enlace tuvo lugar en donde nació esta idea, en La casa de los famosos, y con unos invitados de excepción, sus compañeros, quienes les vieron desde una gran pantalla. Ellos fueron testigos de las veces que Juan habló de su esposa y de su deseo de volverse a casar. Vestida en un elegante vestido de novia, Brenda optó por un traje estilo clásico, largo y blanco, adornado por encajes. Por supuesto, no faltó el velo y la larga cola que hicieron de su paseíllo al altar especialmente emotivo. Allí la esperaba Juan, el padre de sus hijos, quien no dejó de llorar. Las lágrimas asomaron desde antes de la llegada de Brenda y continuaron al ver a su esposa aparecer. Como testigos principales, estuvieron sus hijos, los padres de Juan, Doña Rosa Saavedra y Don Pedro Rivera, y su familia directa y política. Y, aunque hubo ausencias, no faltó la ilusión y el compromiso de hacer de este momento único e inolvidable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de que esté toda su familia presente, mi suegra, que es una de las personas que más admiro y que ha criado a 4 hijos maravillosos sola, estar con mis padres, mi hermano, que va a dar los servicios. Es algo maravilloso, es algo muy íntimo y una noche que jamás olvidaré", expresó Juan a los conductores sobre este evento. Al final de la romántica boda, la pareja entró en la casa para que Juan pudiera presentar a sus colegas a la mujer de su vida a sus compañeros. "Estoy tan emocionado de ver a mis compañeros y darles un abrazo, de que mi esposa les conozca y ellos conozcan a esa mujer de quien tanto les hablé... Ellos fueron mi fuerza cuando yo más débil estaba, cuando me quebrantaba, ellos me levantaban", añadió. Un día para el recuerdo donde solo hubo espacio para el amor y la felicidad.

