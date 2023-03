Así es Marc, el hermano pequeño de Gerard Piqué y excuñado de Shakira Marc Piqué también ha acaparado todas las miradas sin él quererlo. Conócele. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La separación de Shakira y Gerard Piqué no les ha traído consecuencias solo a ellos, sino que, inevitablemente, también ha salpicado a sus familias, analizadas con lupa tras hacerse pública la noticia. Primero, la prensa española se hizo eco de la supuesta mala relación de la artista con la que fue su suegra, Montserrat, después de la ruptura, asegurando que la bruja del balcón en la casa de la colombiana mirando a la de los padres de Piqué, es con doble sentido. La cercanía de las viviendas ha hecho inevitables un sinfín de comentarios que cuestionan la relación actual entre Shakira y los abuelos paternos de sus hijos. Nada que ver con la realidad de años anteriores cuando eran una pareja feliz y todos se dejaban ver contentos y sonrientes. Geard Piqué Conoce a Marc, el hermano de Gerard Piqué | Credit: (Photo by Miguel Ruiz/FC Barcelona via Getty Images) Ahora una nueva persona llega a las páginas de papel couché, se trata de Marc Piqué, el hermano pequeño del futbolista que ya ocupa varios reportajes y noticias televisivas en los medios de su país, donde han hecho una comparativa entre ambos. Para empezar, se llevan de maravilla tal, y como ha mostrado el deportista múltiples veces en sus redes con mensajes de apoyo y cariño a Marc, cinco años menor que él. "No debe de ser fácil ser mi hermano pequeño", expresó el ex de Shak en una entrevista en 2013. A sus 31 primaveras, el joven empresario, graduado en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Químico de Sarriá, según describe el canal de Mediaset, Divinity, es todo un emprendedor de éxito que, entre otras cosas, trabaja para Kosmos, el holding de su hermano. Pero no es el único lugar en el que despliega su talento, también lo hace para otras relevantes empresas. Hermano de Gerard Piqué Marc, hermano de Gerard Piqué | Credit: (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) En lo personal, Divinity confirmó que Marc se casó en verano del 2022, justo cuando estallaba el escándalo mediático vivido por la expareja. Mucho más discreto y alejado del ojo publico, el joven de 31 años está feliz junto a la que fue su novia de toda la vida, tal y como aseguró el sitio español Vanitatis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ha optado por estar siempre en un segundo plano y las fotos junto a su hermano y la que fuese su cuñada son escasas, el exjugador del Barsa siempre le dedica cariñosos mensajes en sus redes por motivos tan especiales como su cumpleaños u otras celebraciones familiares. Gerard y Marc Piqué Gerard y Marc Piqué | Credit: Twitter/Gerard Piqué Gerard y Marc Piqué Gerard y Marc Piqué | Credit: Twitter/Gerard Piqué A pesar de toda la fama de su hermano y lo que ha pasado en lo personal, Marc sigue manteniéndose como siempre, ajeno a todo lo que tiene que ver con los flashes. Lo que sí es un hecho es la unión que mantienen como familia más allá de los focos y que Gerard siempre ha defendido y presumido en sus mensajes públicos, algo que ninguna separación sentimental podría romper.

