¡Qué vivan los novios! Matías Novoa e Isabela Castillo se han casado en una boda de ensueño. ¡Tenemos los detalles! Los actores de El señor de los cielos ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el 'Sí, acepto' en una romántica ceremonia en la que sorprendieron con sus trajes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En una preciosa ceremonia, Matías Novoa e Isabella Castillo han visto su sueño hecho realidad. La pareja de actores se daba el ‘Sí, acepto’ ante Dios cinco meses después de haber contraído matrimonio por lo civil. Los protagonistas de El señor de los Cielos se casaban este fin de semana en un impresionante rancho en Carolina del Norte. La novia lucía un precioso vestido blanco con un velo largo y de lo más tradicional acompañado de un corpiño que daba al traje un toque de lo más original. El look del novio tampoco se quedaba atrás. Aunque su traje era clásico lo aderezó con unas botas altas al estilo militar, un detalle de los muchos de esta boda nada convencional. Como es propio en cualquier boda hubo baile, tarta gigante, sesión de fotos y muchos invitados. Todos ellos amigos y familiares cercanos a la pareja. Con esta segunda boda su máxima pretensión ha sido divertirse y celebrar su amor por todo lo alto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una preciosa historia que nació en los foros de televisión mientras ambos rodaban la exitosa serie de Telemundo. Apenas un año después de conocerse no han dudado en pasar por el altar y jurarse amor eterno. Además de vivir uno de los momentos más importantes de su vida en lo personal este lunes volverán a la pantalla pequeña ya que se estrena la séptima temporada de El Señor de los Cielos. ¡Muchísimas felicidades a ambos! Advertisement EDIT POST

