¿Por qué Cristan Carabias, el hijo de Ximena Duque, no irá a la universidad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cristan Carabias Cristan Carabias | Credit: IG/Cristan Carabias Cristan Carabias, no solo se ha dado a conocer por ser hijo de Ximena Duque y Christian Carabias, también por su galanura y un cambio de imagen que ha dejado a todos con la boca abierta. Pero, ¿quién es Cristan Carabias? Aquí te contamos lo que tienes que saber de uno de los nominados en el concurso Elige a tu bello 2022. ¡A votar por Cristan! Es hijo de la otrora actriz y ahora empresaria colombiana Ximena Duque y del actor y cantante mexicano Christian Carabias Sus padres llevan una excelente relación y son muy buenos amigos El 16 de mayo cumplirá 18 años Cristian Carabias y su papá Christian Credit: Cortesía de Christian Carabias Es un entrenador personal certificado Decidió no estudiar la universidad ya que se dedicará por completo a los negocios Está por lanzar su línea de ropa deportiva Tras la pandemia, decidió dedicarse al fisicolulturismo. "Llevo entrenando desde hace rato, empecé con mi papá hace cinco años y empecé a levantar pesas porque jugaba basquetbol y las pesas me daban más fuerza", dijo el joven a People en Español en abril. Empecé a darle [al ejercicio] y me enamoré más, uno tiene el control de su cuerpo y uno puede cambiar su estado físico, si haces la dieta" Participará en su primera competencia como fisicoculturista el próximo 21 de mayo No descarta la actuación. "La actuación me llama la atención, en música no soy tan buen cantante. Ahora estoy muy enfocado en el bodybuilding pero si en un momento se presenta la oportunidad lo haría". VOTA POR CRISTAN AQUÍ

