¡Tiziano Ferro y su esposo se convierten en padre de dos bebés! El cantautor italiano Tiziano Ferro anunció con gran orgullo que él y su esposo se habían convertido en padres de un niño y una niña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tiziano Ferro y su familia Tiziano Ferro y su familia | Credit: Tiziano Ferro/Instagram El cantautor italiano Tiziano Ferro anunció con gran orgullo que él y su esposo se habían convertido en padres de un niño y una niña, y quisieron compartir esta alegría con todos sus seguidores. "Dos llamadas telefónicas me hicieron el hombre más feliz del mundo", comenzó diciendo Ferro en un post publicado en Instagram, junto al compartió una tierna foto con los pequeños y su pareja. Según dijo, la primera de esas llamadas fue hace unos meses para informarle que era padre de una niña. La segunda fue hace varias semanas para comunicarle que también iba a ser padre de un bebé. "Me convertí en papá y quiero presentarles estas dos maravillas de 9 y 4 meses. Margherita y Andrés, vuestra vida acaba de empezar. Pero la nuestra también", aseguró. El cantautor dijo que para su esposo Víctor Allen y para él a experiencia de crianza representa "el más alto de los honores, la más exigente de las cargas. La cual afrontaremos con amor, atención, ternura y dedicación". Asimismo, Ferro pidió respeto para su familia en medio de este hermoso momento que viven. "Entendemos y aceptamos la curiosidad que reina a nuestro alrededor, pero les pedimos que respeten la confidencialidad de Margherita y Andres", dijo. "Cuidaremos de nuestros hijos, los protegeremos y velaremos por su intimidad lo mejor que podamos. Les corresponderá a ellos solos decidir 'cuándo' - y sobre todo 'si' - para compartir la historia de su vida, es justo que lo sepan antes que el resto del mundo. Es un derecho incuestionable. Gracias por el cariño y la comprensión de todos los tiempos.¡ Les amamos!", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ferro y Allen se unieron en matrimonio el 13 de julio de 2019, luego de tres años de noviazgo. Además de su música, el italiano es conocido por encabezar una polémica en la que llamó "feas" a las mujeres mexicanas. "No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas … lo siento, pero incluso ellas mismas lo saben", dijo en ese entonces.

