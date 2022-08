Tito El Bambino da la noticia a Marko Pérez de que será papá otra vez Sin esperarlo, Marko Pérez recibió una información determinante en su vida y lo hizo de boca de su colega y amigo Tito El Bambino. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La dulce espada ha llegado de nueva cuenta en la vida de Marko Pérez. Sin embargo, el comediante de origen venezolano no sabía que sería padre por segunda ocasión al lado de su esposa Yulbert Zambrano. Para darle tan importante noticia, la señora decidió pedirle a Tito El Bambino que fuera quien le diera la noticia. Así, el cantante aprovechó que ambos habían terminado de filmar un video para informarle tan importante acontecimiento. "Estamos grabando el especial de mi nueva canción junto a Marko. Pero la esposa de Marko me confió un secreto de familia que hoy ustedes se van a enterar la gran sorpresa que le toca al patrón decirle a Marko: va a ser papá de nuevo familia. Hay que celebrarlo junto con ustedes. Le voy a dar la sorpresa; vengan conmigo, chequen esto", mencionó Tito El Bambino en un video que dio a conocer a People en Español. "Estamos aquí Marko, gracias por todo príncipe. Estamos felices; ya terminamos gracias a Dios". "Familia viene una campaña durísima por el nuevo tema del hermanito. Gracias por darme la oportunidad", le agradeció Marko Pérez al intérprete de "A que no te atreves". "Gracias a ti. Y hablando de oportunidad. Dios tiene una oportunidad bien grande junto a tu amada esposa", agregó Tito. "Que estuvo en el video con nosotros", dijo Pérez. "Apoyándonos fuerte, desde temprano. Pero esto que viene es una bomba", mencionó El Bambino. "Buenísimo. No se lo pueden perder por todas la redes", expresó Marko pensando que hablaban del videoclip. Tito El Bambino y Marko Perez Credit: ARMimage/The Grosby Group; Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto te lo voy a dar ahora Marko, contrólate. Que vas a ser papá, me lo dijo ella a mí", le mencionó Tito a su colega. Acto seguido, Yulbert Zambrano sacó la prueba de embarazo donde se informa que está en espera de un bebé. "Qué lindo", dijo Tito. Tito El Bambino y Marko Pérez Credit: Captura de pantalla de video de Tito El Bambino y Marko Pérez Marko abraza y besa a su esposa, al tiempo que le salen las lágrimas de emoción. "Dios me los bendiga y los llene de mucha fuerza y valentía. Pa'adelante", concluyó El Bambino. Ahora, Marko Pérez celebra que su hijita Amor tendrá un hermanito, mientras Tito el Bambino está feliz de haberle dado tan linda información.

