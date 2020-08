Tito El Bambino deberá someterse a una prueba de ADN: "El que nada debe, nada teme" El cantante puertorriqueño Tito El Bambino se someterá a una prueba de ADN para verificar si tuvo contacto con una arma de fuego que se le encontró en la moto todoterreno que manejaba cuando fue detenido a principios de agosto. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante puetorriqueño Efraín Fines Nevárez, mejor conocido como Tito El Bambino, compareció este jueves ante la justicia de su país el pasado jueves para enfrentar cargos por conducir una moto quad ilegalmente. El reguetonero fue detenido el pasado 7 de agosto a bordo de la moto en el que fue encontrada una arma de fuego, por lo que se le presentaron cargos menores por violar la ley de tránsito de Puerto Rico al conducir en la vía pública y sin ningún tipo de protección, según el diario puertorriqueño El Nuevo Día. Además, el juez a cargo del caso ordenó que el cantante se someta a una prueba de ADN para determinar si tocó la pistola que se encontró ese día escondida dentro de un bote de aceite manipulado. De acuerdo a la prensa puertorriqueña, desde el 2015 está prohibido el uso de vehículos todoterreno en la vía pública, por lo que el cantante se habría expuesto a una multa de $5,000 y a la confiscación de la moto. A través de sus redes sociales, el intérprete aseguró estar en total tranquilidad y confiado de que todo saldrá bien. “En Tranquilandia”, escribió en su cuenta de Instagram la mañana del día de corte. “Dios en control”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras su aparición en corte, el cantante retomó su rutina y agradeció a sus fanáticos por el apoyo brindado y reiteró que todo estará bien a nivel legal. “Primero yo creo en la justicia terrenal y en la justicia divina, o sea que Dios está en control, no hay problema, no se preocupen. Quiero darles gracias por sus preocupaciones, por sus buenos deseos, por sus oraciones, pero todo va a estar bien y estará bien, así que el que nada debe nada teme”, comentó en un vídeo en su cuenta de Instagram. “Estamos contentos, estamos felices y sé que siempre, siempre, Dios usa cualquier obstáculo para impulsarnos, así que vamos pa’rriba”.

