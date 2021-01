Close

Tío de Frida Sofía quiere la reconciliación de la joven con Alejandra Guzmán El hermano del padre de Frida Sofía solo desea que su sobrina esté bien y lime asperezas con su madre Alejandra Guzmán. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han pasado casi dos años desde que se desataron los conflictos entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán. Si bien se rumoró que había indicios de reconciliación, hasta la fecha continúa el distanciamiento. Pedro Moctezuma, tío de la modelo, se había mantenido en silencio al respecto; ahora confiesa que desea que su sobrina y la cantante limen asperezas pronto. RELACIONADO: ¿Alejandra Guzmán está pendiente de la demanda contra Frida Sofía? Image zoom “Adoro [a Frida Sofía] y siempre le deseo, de verdad, de todo corazón, que en algún momento se reconcilie con su mami [Alejandra Guzmán] y todo esté como debe de estar”, mencionó Moctezuma al medio de comunicación mexicano Mezcalent. “Creo que todos tenemos derecho a equivocarnos a veces y salir de esos lugares de oscuridad que todos hemos pasado. Yo he estado ahí, ella está ahí, pero creo que todos tenemos a veces esos baches en la vida donde tenemos la oportunidad de aprender de los errores e ir para adelante”. Image zoom Credit: Victor Chavez/Getty Images El empresario y hermano de Pablo Moctezuma, padre de la chica, se reunió con su sobrina por asuntos profesionales y asegura que a la joven “la veo mucho mejor”; asegura que ella está atravesando por un buen momento; en el cual, está enfocada por completo a su carrera como cantante. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Fuimos a hacer una canción, a grabar algo. Ella está muy bien, yo la veo muy bien, ahora como que está agarrando muy buen rollo. Es una chava que le está echando muchas ganas, tiene mucho talento”, agregó. “Espero verla pronto en los escenarios triunfando, es una gran cantante. Compone increíble, baila increíble. Que puedo decir ¡Es mi sobrina!”. De momento, Frida Sofía se encuentra promocionando el próximo lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Chicas malas”, donde realiza una colaboración con la cantante Mari.

