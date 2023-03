Tío de Becky G fue encontrado muerto en Río de Janeiro, estaba desaparecido Luego de cinco días de estar desaparecido, encuentran sin vida a familiar de Becky G en Brasil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que el Gabriel Martínez, primo de la madre de Becky G estaba desaparecido en Brasil, a donde acudió para disfrutar del carnaval de Río de Janeiro. Ahora, los medios de comunicación han informado que este hombre fue encontrado muerto el 2 de marzo de 2023, luego de haber sufrido un accidente, aunque no se han dado mayores detalles. Fueron las autoridades estadounidenses afincadas en dicha nación latinoamericana las encargadas de confirmar el deceso. "La Embajada y Consulados de Estados Unidos están consternados por la noticia sobre el ciudadano norteamericano que falleció en un trágico accidente en Río de Janeiro y agradecemos a las autoridades brasileñas por sus esfuerzos de búsqueda", mencionaron. "Nuestra mayor prioridad es servir a los ciudadanos de Estados Unidos en el exterior, y la Embajada y Consulados están preparados para coordinar con la familia y ofrecer toda la ayuda necesaria". Becky G Credit: Udo Salters/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, la intérprete de "Sin pijama" también había utilizado sus redes sociales para solicitar ayudar con la localización de su tío. "Es primo de mi mamá. Técnicamente sí, es de mi familia y estoy en contacto con medios legales en Brasil. Gracias por la ayuda", dijo Becky G cuando estaban tratando de encontrar a Martínez. Gabriel Martínez estuvo desaparecido por cinco días. De momento, se desconoce cuándo y cómo se llevará a cabo el traslado de su cuerpo a Estados Unidos; así como, lo que ocurrirá con su funeral. Mientras tanto, Becky G se han mantenido en silencio sobre el fallecimiento de su pariente y se desconoce si en fechas próximas realizará algún pronunciamiento al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tío de Becky G fue encontrado muerto en Río de Janeiro, estaba desaparecido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.