Tini y Rodrigo De Paul terminan su relación con este mensaje en Twitter La cantante Tini y el futbolista Rodrigo De Paul anuncian que ha terminado su historia de amor. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tini y Rodrigo De Paul anuncian su ruptura con mensajes en sus cuentas de Twitter. "Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", escribió Tini. El futbolista argentino de 29 años publicó el mismo mensaje. La cantante argentina —cuyo verdadero nombre es Martina Stoessel— también vivió un sonado romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra, de quien se separó en el 2020. Tini Credit: John Parra/WireImage El anuncio de su ruptura con Rodrigo De Paul es una sorpresa para muchos, ya que en sus redes sociales ambos derrochaban amor y complicidad. Tini Credit: Tini/ Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tini Credit: Cristina Andina/Redferns La artista de 26 años ha tenido gran éxito con su gira Tini Tour, que la traerá en noviembre a Estados Unidos. Rodrigo de Paul Credit: Cristina Andina/Redferns En junio, De Paul estuvo entre la audiencia en uno de los conciertos de Tini en Coruña, España, mostrándole su apoyo y admiración. "¡Lo que transmitís, a los lugares que sos capaz de llegar! Que increíble sos", escribió el futbolista en el Instagram de la cantante hace una semana. Hasta ahora, no se han revelado las razones de la ruptura.

