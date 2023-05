Muere Tina Turner a los 83 años tras sufrir "una enfermedad prolongada" Voceros de la artista confirmaron su fallecimiento ocurrido en Suiza. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tina Turner Credit: Paul Natkin/Getty Images La legendaria rockera Tina Turner ha fallecido a los 83 años. Así lo confirmó este miércoles Bernard Doherty, su publicista, afirmando que su deceso ocurrió en su hogar de Kunstach, próximo a la ciudad de Zurich, tras sufrir una enfermedad prolongada. La llamada Reina del Rock gozó de una fructífera carrera de seis décadas y acumuló múltiples premios y honores, destacando por temas como "What's Love Got To Do With It" y "We Don't Need Another Hero". La artista vivía desde 1994 en Suiza al lado de su marido Erwin Bach, un actor y productor musical. En 2013 le fue concedida la ciudadanía del país. "Es con profundo dolor que anunciamos la muerte de Tina Turner", reza un post publicado este miércoles en las redes sociales de la artista. "Con su música e ilimitada pasión por la vida encantó a millones de fans en el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy le decimos adiós a una querida amiga que nos deja su más grande obra:su música. [Tina] te extrañaremos profundamente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En años recientes Turner sufrió distintos problemas de salud incluyendo un cáncer intestinal y fallo de riñones que la obligó a recibir un trasplante, en el 2017. Turner dejó huella en el mundo de la música con 40 éxitos en el Billboard Top 40 y entre su larga lista de honores cosechó figuran múltiples premios Grammy, un premio del Kennedy Center y un sitio prominente en el Salón de la Fama del Rock 'n' Roll. Que en paz descanse.

