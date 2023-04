Guapo actor de Hollywood podría ser el nuevo interés romántico de Kylie Jenner Tras su ruptura con Travis Scott, padre de sus hijos, Kylie Jenner ha sido relacionada sentimentalmente con un famoso y guapo actor ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Kylie Jenner terminó su relación sentimental con Travis Scott padre de sus dos hijos, Stormi y Aire. Desde entonces, no se le había relacionado románticamente con nadie, hasta ahora. Los rumores apuntan a que la mejor del clan Kardashian-Jenner podría estar manteniendo un idilio con Timothée Chalamet. Los primeros indicios de un romance surgieron el pasado mes de enero de 2023, cuando una cuenta de Instagram bajo el nombre de usuario DeuxMoi dijo que ambos famosos habían comenzado a salir tras conocerse en el desfile de Jean-Paul Gaultier; en aquel momento, la empresaria ya estaba soltera y el actor no se le ha visto con alguna novia. "¡Puedo confirmar que Timothée y Kylie [son pareja]. Sabemos que fue desde enero", mencionó en una publicación. A partir de entonces, se ha mencionado que ambas celebridades han sido vistas juntas en más de una ocasión. Incluso, se dice que podrían asistir juntos al festival de música de Coachella. Si bien, esta información del supuesto romance cada día cobra más, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Kylie Jenner Credit: Robert Smith/Patrick McMullan via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, se sabe que Jenner sigue manteniendo una buena relación con el padre de sus hijos con quien también mantiene una amistad, justamente, por el cuidado de los pequeños. Timothée Chalamet Credit: by Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images Por su parte el protagonista de la película Dunas ha sido relacionado sentimentalmente con otras famosas como Lily-Rose Depp, Lourdes León y Eiza González. Si bien las versiones de romance cobran fuerza, solo el tiempo y pruebas más certeras podrán confirmar si Kylie Jenner y Timothée Chalamet son pareja o solamente esta información se queda en el terreno de las especulaciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Guapo actor de Hollywood podría ser el nuevo interés romántico de Kylie Jenner

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.