Timbo Domínguez, ex de Evelyn Beltrán, habla de Toni Costa: "Hice todo para mantener unida a mi familia" El entrenador Timbo Domínguez habló en exclusiva con People en Español sobre cómo está la relación con Evelyn Beltrán, la madre de su hijo, y reveló qué es lo que opina de Toni Costa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Timbo Dominguez Credit: Cortesía de Timbo Dominguez Si alguien se ha gritado su amor a los cuatro vientos, han sido Toni Costa y Evelyn Beltrán. Tras esconder su romance en un principio, decidieron hacerlo público durante una fiesta de cumpleaños sorpresa que el bailarín español organizó para la modelo mexicana. "Gracias por hacer mis días tan especiales Toni", escribió orgullosa en las redes sociales la mexicana. "Y también por su lindo pastel de cumpleaños". Pero antes de su romance con Costa, Beltrán sostuvo durante ocho años una relación sentimental con Timbo Domínguez, un entrenador y fisicoculturista nacido y criado en Carlsbad, NM, con quien tiene un hijo, Timothy, de 5 años. "[Evelyn y yo] nos vemos muy poco y tratamos de mantener nuestra comunicación solo sobre nuestro hijo. Así que es bueno de esa manera", dijo Domínguez, quien en exclusiva rompió el silencio sobre el estado de su relación con la madre de su hijo. NO REUSE - Timbo Dominguez y Timothy Credit: Cortesía de Timbo Dominguez ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te separaste de Evelyn? Evelyn y yo nos separamos en septiembre, así que ya van 7 meses. ¿Cuánto tiempo duró su relación? Estuvimos juntos un total de ocho años. ¿Cuáles fueron los motivos de su separación?, ¿por qué crees que no funcionó? Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme [ella] era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad. ¿Tú, como Evelyn, ya tienes pareja?, ¿estás saliendo con alguien? Después de esta relación de ocho años, no tengo prisa por saltar a otra. Este es un momento para enfocarme en mi hijo y su futuro. Y seguir trabajando en mí. Sé que cuando sea el momento adecuado, llegará la persona adecuada. Timbo Dominguez y Timothy Credit: Cortesía de Timbo Dominguez ¿Tienes una buena relación con la madre de su hijo? Nos vemos muy poco y tratamos de mantener nuestra comunicación solo sobre nuestro hijo, así que es bueno de esa manera. ¿Timothy vive contigo o con Evelyn? Vive con ella la mitad de la semana y conmigo la otra mitad. Pasa la mitad de su tiempo con ella y la otra mitad conmigo. Aunque a veces más conmigo, ya que ella está "ocupada", y yo siempre estoy disponible para él. ¿Tienen custodia conjunta? Nuestra cita en la corte [está en] espera, pero obviamente lucharé por mis derechos como padre. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Qué te gusta hacer con tu hijo, cómo es pasar un día libre con él? Me aseguro de que nuestro tiempo sea de calidad y siempre estemos creando recuerdos. Hacemos caminatas, andamos en bicicleta, [vamos] el parque de trampolines, etc. ¿Qué opinas de Toni Costa, la nueva pareja de Evelyn, has interactuado con él? No pienso nada de él. No, no hemos interactuado. Timothy Credit: Cortesía de Timbo Dominguez ¿Qué proyectos tienes en lo profesional? Empecé un negocio recientemente haciendo SMP o Scalp Micropigmentation, que consiste en tatuar el cuero cabelludo con pequeños puntos, creando la apariencia de un folículo piloso para las personas con adelgazamiento del cabello. Y actualmente estoy entrenando para competir por primera vez en culturismo. Timbo Dominguez y Timothy Credit: Cortesía de Timbo Dominguez ¿Algo que quieras agregar? Sí. He tenido apoyo de personas de todo el mundo, los aprecio a todos. ¡Dios te bendiga! People en Español contactó a Beltrán y hasta el momento la mexicana no ha respondido.

