La TikToker Clara Piqué confundida con Clara Chía ¡aclara quién es con la ayuda de Shakira! Esta joven ha cometido un solo pecado: llevar un nombre con dos de las palabras más buscadas en redes ¡así se defiende de quienes se confunden! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clara Piqué Credit: TikTok/Clara Piqué Gerard Piqué, Shakira y Clara Chía. El triángulo amoroso más famoso de los últimos tiempos no deja de ser la comidilla en las redes. La cantante colombiana le ha lanzado dardos envenenados a su ex con su último éxito musical y ya prepara un misil nuclear que le mandará al futbolista en su próximo cumpleaños. Por su parte, su ex le ha respondido presentándose oficialmente en la red al lado de la joven catalana y mostrando un frente muy unido. Lógicamente los nombres de este trío no dejan de circular en la red y ya han salpicado a una joven catalana que sin deberla ni temerla ha quedado en la mira por llevar el singular nombre de Clara Piqué. Aunque su nombre de pila es Clara Puig Piqué, la joven se identifica solo por su primer nombre y segundo apellido en Instagram, el cual ha tenido que hacer privado. Sin embargo, su cuenta de TikTok deja atisbar que muchos la han confundido con la novia de Piqué y que, según ella misma ha demostrado, le llueven las solicitudes de amistad en la plataforma, especialmente por parte de los caballeros. Haciendo gala de su sentido del humor, la rubia ha colgado cuatro videos en TikTok mostrando lo que le ocurre, uno de ellos simpáticamente acompañado de la mencionada "Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap y Shakira. @@clarappique SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si alguien duda de que la joven ha sido confundida con Clara Chía solo basta mirar las cifras de su cuenta de TikTok: tiene 20 seguidores y más de 358,200 en sus cuatro videos. ¡Ups!

