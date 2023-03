"Fue un trauma total": tiktoker asegura que Gerard Piqué la invitó a hacer un trío sexual La joven ofreció detalles de cuándo y cómo supuestamente el futbolista le hizo la propuesta cuando aún estaba con Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Pique Credit: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images Story Time es el tiempo en el que los usuarios de Tik Tok cuentan anécdotas personales a veces cargadas de humor y otras con giros inesperados. Este fue el caso de la joven Cristina Duzzi, quien publicó un video en el que asegura que Gerard Piqué le propuso un trío a su hermana aún estando con Shakira. En el clip, Duzzi contó que su hermana menor de 19 años en ese entonces y una amiga se encontraban en la discoteca Otto Zuts de Barcelona en el 2019, cuando un empleado del e jugador de fútbol les hizo la presunta proposición. "Fueron un miércoles, un día superrandom", dice en su relato. "Se acerca el seguridad de Piqué, o sea, su guardaespaldas y le dice que Piqué quiere unir las mesas y si están dispuestas de unir los 2 VIP y, sabes, seguir pasando la noche". Luego, siempre según su relato, les hizo una nueva oferta. "Este mismo hombre se acerca y les dice que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos y ellas como '¿qué? Nosotras solamente queremos una foto con él, nada que ver' y él se molestó mucho y les dijo no, no es ninguna foto y tal y bueno nada, después obviamente se tuvieron que ir porque el tipo estaba molesto y así quedó", relata. Como respuesta a la avalancha de comentarios, la propia protagonista de la historia respondió a varias preguntas de los usuarios y ofreció detalles de lo que supuestamente ocurrió. "Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP y el grupo de Piqué estaba en otra mesa, en otro VIP como más cerrado que es para famosos". Según ella, un seguridad del grupo del futbolista se les acerca y les dice: "Les tengo que preguntar, Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes" a lo que ella respondió: "no hay ningún problema". La tiktoker afirma que el catalán iba acompañado por su hermano y unos amigos y que ellos se negaron a hacerse una foto con ellas en el local y le propusieron hacerlo "en el after [party]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este supuesto 'after', según detalla, sería en una de las casas de Piqué "donde se arman unas fiestas superbuenas". "Después él se me acerca y me hace la propuesta, no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga". La usuaria asegura que para ella "fue un trauma total" y que se fueron del local, agrega. @@byfederika Tras viralizarse ambas historias, ambas jóvenes eliminaron los videos de sus redes dejando más preguntas que respuestas.

