¿Tiene coronavirus Adamari López? La conductora de Un Nuevo Día se sometió al test de la prueba del coronavirus... Tenemos información muy reveladora de una fuente cercana que nos cuenta lo sucedido en torno a este caso. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo informó a la agencia de noticias EFE que Adamari López no estará conduciendo por ahora el show Un Nuevo Día puesto que recientemente reconoció de forma pública que había estado cerca de alguien posteriormente diagnosticado con coronavirus: “Fue sometida a un test médico para determinar si tiene el virus y espera los resultados”, aseguró la cadena. Image zoom Según establece el protocolo de la compañía y por recomendación de las autoridades sanitarias, la popular conductora se sometió a la prueba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la alarma que se despertó entre los fans de la querida y afamada conductora a causa de esta noticia, de la que se hicieron eco muchos medios, hablamos por vía teléfonica con una fuente muy cercana a Adamari y nos comunicó que la conductora se encuentra muy bien, descansando en casa, sin ningún tipo de síntoma que pudiera delatar que Adamari López pudiera padecer el temido virus… Image zoom Lo único que sucedió es que Adamari López coincidió en un evento con Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, antes de que ella viajara con su esposo a Australia y contrajese la virulenta enfermedad con la que efectivamente fue diagnosticada la pareja después. Por tanto, es prácticamente imposible que la prueba de Adamari de positivo. Image zoom De todos modos, siguiendo las indicaciones de sus superiores, Adamari no tuvo ningún problema en ponerse en manos de los doctores para que no cundiera el pánico a su alrededor y para seguridad y tranquilidad de sus compañeros se hizo el conocido test. Image zoom La actriz de Amigas y Rivales se encuentra ahora esperando los resultados, al igual que los periodistas Jorge Ramos y Enrique Acevedo, para poder regresar al trabajo una vez esté aclarado definitivamente su estado de salud. ¡Estaremos al pendiente! Advertisement

