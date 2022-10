Hija de Tiaré Scanda debuta en la serie Belascoarán de Netflix y su mamá presume orgullosa su talento La estrella de la inolvidable telenovela Muchachitas felicitó en grande a su hija Oriana Gidi por el estreno de la esperada serie Belascoarán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Oriana Gidi y su madre Tiare Scanda Credit: IG/Tiare Scanda Fue una de las actrices más exitosas y queridas de su tiempo por su participación en la telenovela Muchachitas. Y aunque han pasado más de 30 años desde el estreno de dicho melodrama, el nombre de Tiaré Scanda sigue firmemente plantada en la memoria de los fans. La actriz y mamá ha seguido el curso de su carrera y lógicamente ha evolucionado con el tiempo y en tiempos recientes la hemos visto en producciones como El recluso, Por ella soy Eva y Rebelde. Pero hoy por hoy el papel que más le enorgullece es el de ser madre de la también actriz y cantante Oriana Gidi. Justo con ese corazón hinchado de orgullo y alegría por el progreso de su hija Scanda reapareció en redes para felicitar a la joven por su debut en la serie Belascoarán de Netflix. "Hay algo muy conmovedor en estas fotos 😍 Sí. Son los mismos! Mi hija verdadera y mi hijo de cariño. Y verlos crecer y florecer como artistas y como personas es un orgullo enorme. Me encanta que por azares del destino, mi Luis Gerardo Martínez haya sido "padrino de set" de mi niña Oriana Gidi y en un proyecto tan padre, con un reparto inmejorable!", exclamó Scanda al compartir una foto de su hija con el mencionado actor y empresario mezcalero: Scanda no esconde el paso del tiempo y hace poco compartió esta foto de las canas que ya asoman en su cabellera ya las que llamó "pinceladas del tiempo" Tiare Scanda Madre e hija son cómplices, amigas y colegas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belascoarán es una serie ambientada en el México de los setenta que narra las aventuras del investigador Héctor Belascoarán, un personaje que brota de las novelas del escritor español Paco Ignacio Taibo II.

