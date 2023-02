Tiago Correa ha logrado destacar atreviéndose a romper las reglas; conoce su historia Con importantes trabajos profesionales, Tiago Correa busca dejar huella con su trabajo profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con proyectos que han alcanzado gran fama internacional como la película Machuca y la teleserie La reina del sur, Tiago Correa está consolidando su carrera a nivel profesional. El actor confiesa que ha logrado salir adelante porque ha tenido la decisión y fortaleza de romper las reglas para lograrlo; tal como ocurrió con dicha cinta, cuando se presentó a pedir un casting cuando ya estaba cerrado y al final consiguió el personaje de Pablo. "Han habido muchos aciertos profesionales, pero mi mayor acierto es el coraje; me he ganado muchos proyectos y personajes atreviéndome a hacer cosas que no estaban dentro del ABC [las reglas] que no estaban en la conducta, el procedimiento", confesó a People en Español. "Mi mayor acierto es no dar por hecho que un no, o que no es la forma, es atreverme a buscar, siempre, con pasión lo que quiero hacer". Este famoso brasileño-chileno, confiesa que al venir de un padre arquitecto y una madre artista plástica, no tenía cercanía con la actuación; sin embargo, su experiencia juvenil en teatro y sus pasiones por la naturaleza humana lo hicieron llegar de lleno a esta disciplina. "Pensaba estudiar Medicina y Psicológica", reveló. "Cuando tuve que decidir realmente qué hacer, me pareció que la actuación reunía todas mis grandes obsesiones: la interpretación, el estudio psicológico de las personas, del comportamiento humano, el escenario, la poética, contar historias y ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar, justamente, actuación". Tiago Correa Credit: Cortesía: Tiago Correa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir de entonces, ha trabajado para diversos países, donde ha descubierto diferentes estilos de desarrollar los proyectos. "Aunque es lo mismo, pero hay pequeñas diferencias y también te pone a prueba a ti como actor", explicó. "Te vuelve a dar nuevos conocimientos de cómo trabajar, las sutilezas, nuevas técnicas, nuevas formas de enfrentar el proceso". Tiago Correa Credit: Cortesía: Tiago Correa Además de su personaje de Jonathan Pérez en La reina del sur, ahora se enfrenta a un importante desafío al encarnar a un psicópata que lleva por nombre Darwin en la serie Sky Rojo. "Fue un desafío muy grande hacer un personaje como Darwin que me sacó de la zona de confort totalmente", mencionó. "Hacer un psicópata a ese nivel, me puso en un lugar de tener que estudiar, investigar y ponerme en una ecuación de valores que está súper lejos de la mía". Tiago Correa Credit: Cortesía: Tiago Correa Tiago Correa, quien también se ha desempeñado como productor de teatro y ahora lo hará de cine y televisión, se "considera una persona bastante soñadora, con mis objetivos bien claros de hasta dónde quiero llegar" y confiesa que ha tenido que luchar con sus propios demonios para lograr sus metas; por ello, sugiere que todos tengan fe y trabajen por sus sueños. Ahora, pueden ver su trabajo en La reina del sur y Sky Rojo por Netflix. "El primer obstáculo es uno mismo; suena como cliché, pero a la larga es muy cierto", expresó. "Los sueños son para caminarlos con los ojos abiertos y con determinación para ser felices", Tiago Correa "Tienes que estar súper convencido que tienes todo el derecho de soñar, soñar en grande; enfocar donde tu quieres ir y a chambear [trabajar] por eso, y a construir el camino. Entonces, si dudas es donde comienzas los demonios, el miedo a poder hacerlo, se te meten otros al frente. Al final es qué hay que abrazarse, saber sus cualidades, limitaciones, matarse de la risa con las dos, amarlas y no tener miedo, no dudar. La duda es muy dura porque recuperar la confianza es lo más difícil", agregó. "Vayan siempre con todo a cumplir sus sueños; que los sueños son para caminarlos con los ojos abiertos y con determinación para ser felices; que todas las decisiones que uno tome te hagan feliz. Eso es lo más importante".

