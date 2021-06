Tía de Frida Sofía sale en su defensa: "El dolor de revivir el pasado tan espeluznante" Ximena Moctezuma respalda a su sobrina Frida Sofía en su decisión de tomar acciones legales en contra de Alejandra y Enrique Guzmán. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Frida Sofía informó el inicio del proceso legal en contra de Alejandra y Enrique Guzmán, madre y abuelo, respectivamente; quienes serán acusados de los cargos de violencia familiar y corrupción de menores; además, el cantante también es señalado por abuso sexual. Tras las declaraciones de la intérprete de "Ándale", donde reiteró las vivencias de las fue víctima, su tía Ximena Moctezuma sale en su defensa. "Un proceso sumamente difícil, en recordar en todos los abusos a los que fue sometida no solo por ese viejo asqueroso (no puedo referirme a él de otra manera), sino por otros miembros de la familia. Solo puedo imaginar el dolor de revivir el pasado tan espeluznante", mencionó Moctezuma en su cuenta de Facebook. "Nunca tuve duda de su palabra, pero hoy estoy convencida; no tengo la mínima duda del infierno que vivió". La hermana de Pablo Moctezuma, padre de la modelo, reconoció con tristeza que su sobrina estuvo muy desprotegida durante su infancia; por ello, sufrió las consecuencias. Confesó que tampoco entendía la actitud de la hija de Alejandra Guzmán. "Escucho todos los testimonios que pronto saldrán a la luz y me lleno de impotencia, rabia, tristeza, y solo puedo dar gracias que a pesar de todo eso sigue viva", mencionó. Ximena Moctezuma y Frida Sofia Credit: Instagram/@ximemocti2674; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy entiendo ese enojo acumulado", Ximena Moctezuma "Voy a ser muy honesta, a mi Frida, aunque sea de mi sangre, en muchas ocasiones me sacó de onda; me costaba entender su comportamiento, su autodestrucción, su enojo. No podía entender como alguien que lo 'tiene todo' podía ser tan irracional", comentó. "¡¡¡Hoy todooo tiene sentido!!! ¡¡¡Qué barbaridad!!! Hoy entiendo ese enojo acumulado. ¿Les digo algo? Se quedó corta. ¡¡¡Qué fácil es juzgar!!!". Ximena Moctezuma considera que "es tan estúpido" pensar "que si tenemos dinero, ya lo tenemos todo"; sin embargo, no siempre es verdad. "Cuando me refiero a abuso, no solo me refiero en lo sexual, me refiero al psicológico, a la negligencia que sufrió por los que eran responsables ¡de una niña!", advirtió. "He leído millones de mensajes apoyando a mi niña, pero increíblemente muchos otros diciendo 'de qué se puede quejar si bien recibía dinero y vivía bien. Esa gente que juzga obviamente no ha tenido que pasar lo de Frida". Mientras tanto, este viernes a las 10 de la mañana ingresaron los documentos para iniciar el proceso legal de Frida Sofía en contra de Alejandra y Enrique Guzmán.

