Tía abuela de Luis Miguel habla de los últimos momentos de la madre del cantante Adua Basteri, tía abuela de Luis Miguel, fue la última familiar en tener contacto con la Marcela Basteri antes de su desaparición y ahora relata su experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a la serie biográfica de Luis Miguel se pudieron conocer diversos pasajes íntimos en la vida del cantante, incluyendo, la polémica que rodea a la desaparición o posible muerte de su madre Marcela Basteri. Sin embargo, lo ocurrido con la mujer sigue siendo un total misterio y se espera que en la tercera y última temporada de la emisión se revele toda la verdad. Mientras tanto, Adua Basteri, tía abuela del intérprete de "Un hombre busca a una mujer", quien fue la última persona en tener contacto con su sobrina antes de la mencionada ausencia permanente, da a conocer detalles sobre el encuentro final entre ambas. "[Marcela Basteri] vino a Italia para visitar a su padre y encontrarse con su familia", mencionó Adua al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No le preguntamos nada porque dijo que se llevaba bien con su marido y que todo estaba bien". A la progenitora de El Sol, la acompañaba Sergio, su hijo menor y quien entonces tenía tres años, porque Alejandro, su segundo vástago "estaba con sus abuelos" paternos en Madrid. Durante el tiempo que Marcela estuvo con su tía nunca mencionó los problemas con su esposo. "No nos dijo absolutamente nada. Si ella hubiera contado cómo iban las cosas con su marido, no la hubiera mandado a España", advirtió. "Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Mickey, porque de lo contrario no podría cantar. Sin embargo, el manager me llamó y me dijo 'tía Adua, no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad'. Luis Miguel era menor de edad y no podía cantar si no había firma de los padres; por eso Marcela se fue a España". Luis Miguel y mama Credit: Mezcalent/Archivo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con esta familiar, Basteri, quien se encontraba en la casa de Las Matas, donde se rumora murió, dijo que iría a Chile también, pero desconoce si el viaje se llevó a cabo. "Estaba hablando con teléfono con Marcela y le dije '¿te vas ahora?'. Ella dijo 'sí y nos vemos en un mes'. Le dije '¿en un mes?' y que me parecía un poco exagerado. Respondió 'no, no, tía, no te preocupes, en un mes, en cuanto vuelva te llamaré de inmediato. Y no me ha vuelto a ha llamar", relató. De acuerdo con Adua, su sobrina quería regresar a vivir a Italia porque "le gustaba mucho estar con su padre"; incluso, le comentó que tenía una cuenta a su nombre en Suiza, donde había dinero que Luis Miguel había ganado. "Me dijo '¿tía con 20 millones al mes vivimos en Italia? Dije 'estás bromeando. Me los das y te hago vivir como reina'. Dice 'porque con el dinero que tenemos en Suiza sacamos 20 millones de intereses'". Luis Miguel Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) "Luisito quería que mi sobrina le firmara para que tener la cuenta corriente a su nombre porque estaba a nombre de Marcela", reveló. "También la casa, las joyas. La casa de Madrid no sé si estaba escriturada. Y luego mi sobrina también me dijo 'tía, cuando Micky tenga 18 años se dará cuenta que su padre le ha comido el alma y ya verás qué pasa'". Hasta el momento, sigue siendo una incógnita donde se encuentra la madre de Luis Miguel.

