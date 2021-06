El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, cree que se llevaría bien con el príncipe Carlos Thomas Markle ha dicho en una entrevista en la televisión australiana, que cree que se llevaría "bastante bien" con el príncipe Carlos y que le gustaría ir a tomar una copa con él Por Miguel Sirgado Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El padre de la duquesa de Sussex, de 76 años, ha sugerido que él y el Príncipe de Gales tienen algo en común, ya que ambos han sido relegados por el Príncipe Harry y la Duquesa Meghan. Hablando durante una entrevista con el programa de televisión australiano '60 Minutes ', Thomas, que no ha hablado con su hija desde 2018, habló sobre las similitudes que supuestamente comparte con Charles, a pesar de no haber conocido en persona al heredero al trono británico. Y también agradeció a Charles personalmente por acompañar a Meghan al altar después de que Thomas se retirara de su boda en 2018 debido a problemas de salud. "Creo que nos llevaríamos bastante bien [si fuéramos a tomar una copa juntos] y creo que es una lástima lo que le ha pasado a él también. Parece un tipo agradable y aprecio el hecho de que acompañó a mi hija al altar". Meghan Markle y su papá Thomas Markle Credit: Harpo Productions/Joe Pugliese via Getty Images; ITV/Shutterstock "Ciertamente no podría haber pedido un reemplazo mejor, aunque me hubiera gustado haberlo hecho yo mismo. Los veo a ambos desconociendo a sus familias por completo y ahora están solos en una casa enorme donde probablemente puedan acomodar a 20 personas, pero son solo cuatro. No creo que vayan a invitar a parientes a una barbacoa la semana que viene o el mes que viene. No sé por qué ". prince harry and Meghan Meghan Markle and Prince Harry | Credit: DANIEL LEAL-OLIVAS/POOL/AFP via Getty Durante la entrevista, Thomas acusó a su hija, antes conocida como Meghan Markle cuando era actriz, de tratarlo peor que a un "asesino con un hacha" con su enojo porque él posó para los paparazzi justo antes antes de las nupcias. "Por supuesto que duele, hay asesinos con un hacha en la cárcel y su familia viene a verlos. No soy un asesino con un hacha". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cometí un error tonto y me han castigado por ello. En este programa en el que han estado, hablan de compasión, no hay compasión por mí, no hay compasión por mi familia ".

