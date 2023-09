Modelo se alarga las piernas en una cirugía por petición de su marido y "se avergüenza" La influencer alemana Theresia Fisher gastó alrededor de $150 mil por la operación que ha marcado su cuerpo y su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus más de 143 mil seguidores en Instagram han sido testigos de la historia de Thereisa Fischer, la modelo e influencer alemana que acaba de ser noticia no por sus viajes y sesiones de fotos glamurosas, sino por una cirugía de la que no está nada orgullosa. Aunque ya era conocida en estas plataformas, ha sido su testimonio confesando que se hizo una cirugía para alargar las piernas, lo que le ha dado más visualización y repercusión en las últimas semanas. La modelo de 31 años ha contado abiertamente que se gastó alrededor de $150 mil dólares en dicha intervención que ha alargado sus piernas en 14 centímetros. No fue por decisión propia. Modelo Theresia Modelo Theresia | Credit: IG/Modelo Theresia Además de explicarlo, también lo ha mostrado en fotografías que han provocado el asombro, no para bien, de sus seguidores y fans. Lo más triste de todo ha sido la razón que dio para dar este paso. Theresia explicó que lo hizo para complacer al que por aquel entonces era su marido, quien no dejaba de dedicarle comentarios negativos sobre sus piernas. Más tarde confesaba que durante años había sido víctima del maltrato psicológico de su expareja, algo que finalmente zanjó al separarse de él. Aunque no está del todo descontenta con el resultado, reconoce que sí le avergüenza el motivo por el que lo hizo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca antes había lidiado con eso porque siempre he sido feliz con mi cuerpo. Me avergüenzo porque otorgué mi consentimiento para una operación que no debería haber tenido", explicó en una entrevista con la radio alemana, MDR Jump. "Con el procedimiento de alargamiento de piernas, me encontré a mí misma y finalmente superé mi antiguo trauma por el acoso", confesó. Theresia vuelve a ser feliz y a estar enamorada como muestra en sus redes, pero, sobre todo, ha aprendido a estar más segura de sí misma, a quererse y no permitir que los demás decidan sobre ella.

