La Lista VIP: The Batman, La mesa caliente y más propuestas interesantes Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda semanal y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Lo que no te puedes perder esta semana! The Batman La esperada cinta protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz estrena en salas de cine del país el 4 de marzo. En su segundo año luchando contra el crimen, Batman explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, entrará en conflicto con un asesino en serie conocido como 'el Acertijo'. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN LETSGETFR.EE Los boletos para el evento LETSGETFR.EE ya están disponibles. El festival se llevará a cabo el 20 y 21 de agosto en el Flushing Meadows Corona Park, en Queens, New York y contará con la presentación de varios actor musicales como, entre otros, Bomba Estéreo, El Alfa, Ozuna, Missy Elliott, y Major Lazer Sound System. LETSGETFR.EE es la experiencia musical más grande enfocada en la diversidad cuya misión es cerrar la brecha de equidad para las mujeres, las personas de color y los asiáticos en la industria del entretenimiento, con el objetivo de lograr una fuerza laboral diversificada en todos los niveles de la industria para el 2030. La mesa caliente Cuatro mujeres empoderadas y con opiniones diversas llegan a las tardes de Telemundo en La mesa caliente, el nuevo programa de entretenimiento de la TV hispana que estrena el lunes, 7 de marzo a las 3pm/2c. Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe tomarán las riendas de este formato original que se transmitirá de lunes a viernes para presentar una variedad de temas de actualidad, y los más candentes y controversiales hechos de la vida real que afectan a la comunidad latina de la nación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: The Batman, La mesa caliente y más propuestas interesantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.