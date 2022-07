Muere exmodelo brasileña que luchaba como francotiradora en Ucrania Thalita do Valle, una exmodelo y francotiradora brasileña que luchaba en la guerra en Ucrania, falleció en un bombardeo ruso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Thalita do Valle Thalita do Valle | Credit: TikTok/@thazinhaaaaaaaaaa Thalita do Valle, una exmodelo y francotiradora brasileña que luchaba en la guerra en Ucrania, falleció en un bombardeo con cohetes ruso en la ciudad de Kharkiv. De acuerdo con el diario británico Daily Mail, su hermano Theo Rodrigo Vieira informó esta semana que la exmodelo de 39 años murió asfixiada el pasado 30 de junio después de separarse de su unidad y quedar atrapada dentro de un búnker en llamas. "Hubo ataques sucesivos y el batallón se dividió", dijo el hermano. "Thalita fue al búnker. Ya había un incendio [y] el búnker se cerró con ella adentro". Thalita do Valle Thalita do Valle | Credit: TikTok/@thazinhaaaaaaaaaa De acuerdo con la información difundida, Douglas Burigo, un compatriota brasileño de 40 años que también peleaba en Ucrania, murió mientras intentaba rescatarla. "Thalita siempre estuvo involucrada en misiones humanitarias con la legión extranjera de algún país o aquí en Brasil", dijo Viera. Thalita do Valle Thalita do Valle | Credit: TikTok/@thazinhaaaaaaaaaa "Siempre la conmovió el sentimiento de salvar animales y humanos. Mi hermana siempre fue pacífica, una auténtica progresista. Las armas son parte de un contexto, la guerra, pero ella salvó vidas, salvó animales", añadió. Thalita, quien nació en Ribeirao Preto, al sur de Brasil, y luego vivió por 30 años en Sao Paulo, fue modelo, actriz y se graduó de Derecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anteriormente también había luchado contra el Estado Islámico en Irak, y había recibido entrenamiento como francotiradora con los peshmergas en la región independiente del Kurdistán.

