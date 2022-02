Thalía y Tommy Mottola reciben a su ¡nuevo bebé! Una sorpresa ha resultado el anuncio de Tommy Mottola sobre la llegada al hogar que comparte con Thalía de un nuevo miembro de la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una gran sorpresa resultó saber que Thalía y Tommy Mottola ya tienen un nuevo miembro de la familia. Fue el el productor musical quien dio a conocer la noticia, debido a que hizo pública una imagen donde se ve a la actriz con una gran sonrisa y cargando en sus brazos a ¡un perrito! "Nuevo bebé. ¡Con mi bebé en la casa! Y Thalía", escribió para acompañar la instantánea que posteó en su cuenta de Instagram. Los internautas reaccionaron de inmediato ante este inesperado anuncio sobre la protagonista de la telenovela Marimar. "Felicidades al nuevo miembro de la familia"; "¡Estamos tan felices de que lo ames y de que ya sea completamente adorado!"; "¿Otro baby?"; "¡¡¡¿Cuatro perros, Tommy?!!! Los que quiera la reina Thalía, Tommy Mottola", y "Soooon relindos. Muy inteligentes y buenos cazadores, cuando cazan saltan en las cuatro patas. Buena elección", y "Adorable. Estamos considerando un cachorro, pero lo necesitamos pequeño", mencionaron. Tampoco faltaron los halagos para la pequeña mascota. "Qué bonito"; "Awww, muy lindo"; "Es hermosooooo, ¡¡¡¡me encanta!!!!!"; "¡Ay, qué precioso!"; "¡Qué lindo y hermoso"; "Hermoso perrito"; "Está de lo más lindo en nuevo bebé", y "Muy adorable", fueron otros comentarios. Thalía y Tommy Mottola Thalía y Tommy Mottola | Credit: Michael Tran/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hay quienes sugirieron a la intérprete de "No me acuerdo" de cuidar un canino de un refugio. "Aquí en Mexico hay muchos perritos para adoptar y por seguro esos perritos serían felices de que Thalía los adopten"; "Adoptar a los peluditos de refugio es mejor"; "Podrían adoptar uno sin hogar"; "Tommy Mottola espero que adoptes", y "Son aproximadamente 15 años de dedicación y sobre todo amor, que indudablemente lo va ha tener", dijeron otros fanáticos. Por su parte, Thalía muestra lo feliz que está con este perrito que se rumora es un hembra y tendrá por nombre Daisy.

